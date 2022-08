El robo de boilers, cerraduras, telas mosquiteras, lavabos y hasta los sockets para los focos, destacó como el principal problema al que se enfrentan arrendadores de un inmueble, según las respuestas recibidas en una encuesta realizada por Vanguardia en redes sociales.

“¿Cuál es tu peor experiencia rentando casa o departamento?”, fue la pregunta emitida en Facebook, a la que llegaron comentarios como:

“Me robaron el boiler, chapas de las puertas, sin rosetas donde van los focos, sin pagarme la renta. Una vez me tocó que se la renté a una familia y cuando tocaba la renta fui y ya era otra”, dijo el usuario Humberto Mata.

Otra de las problemáticas que resaltaron tuvieron que ver con inquilinos subarrendado el inmueble, “la sub arrendaron, me robaron el boiler y las llaves de lavabo y cocina, la regadera, compran muebles a crédito y luego andan cobrando e intentando embargar”, refirió el arrendador Tomás Montes.

Por su parte, Marco Flores e Izaan Saavedra, también renteros, tocaron el tema de las deudas en los recibos de servicios como agua y luz.

“Deudas de los recibos y ni me entregaron la casa solo se fueron y aventaron las llaves a la cochera” y “a mí me dejaron deuda de luz, internet y agua. Se llevaron los cortineros y focos, dañaron el piso de la cochera y tomaron de basurero el patio”, son los comentarios emitidos.

Problemas también con los arrendadores

En tanto, usuarios que se identificaron como inquilinos, también expusieron conflictos con los que se han topado, tal como un inmueble rentado a varias personas, no haberles sido devuelto el depósito de garantía y ser sacados del sitio sin un motivo.

“Mi rentera nunca arregló un problema de falta de agua en el baño, ni quería que yo lo arreglara descontándolo de la renta, siempre alegaba falta de dinero, a pesar de que tenía mi deposito, el cual nunca me regresó. Me bloqueó de redes sociales, cambió de trabajo y de casa, con tal de no pagar nada, hasta el día de hoy, la sigo buscando, y la he de encontrar”, comentó Javo Rodríguez.

“Me fui de vacaciones y mis cosas ya estaban juntas en otra habitación. Y todavía se molestó porque tome mis cosas y me fui”, escribió Diana Jiménez.

“Yo renté una vivienda (cómo inquilino) y el dueño de esta casa la rentó 2 veces. Qué dilema cansado y todo y de repente te tocan la puerta en la noche, una troka llena de muebles, te dicen que ellos son los renteros, que hueva y dilema”, comentó Julio Delgado.

Casos son expuestos en redes sociales

El pasado 12 de julio, Vanguardia publicó el caso de un hombre que exhibió en redes sociales a quien fuera su inquilina, luego de que ésta le entregó la vivienda con paredes rayadas, basura y deuda en el recibo del agua.

Como parte de su publicación, el hombre alertó a otros arrendadores sobre su caso, con el objetivo de que no le renten casas o departamentos. ‘No le renten casa, me dejó un marranero’, señaló el joven.

