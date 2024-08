¿Cuáles son los métodos que usan los gobiernos autoritarios para influir en las elecciones?

No es la primera vez que se acusa al gobierno de Maduro de presentar resultados electorales falsos . Al igual que otros líderes autoritarios de todo el mundo, Maduro ha empleado innumerables tácticas para amañar las elecciones en un intento de obtener legitimidad desvirtuando el proceso democrático.

La votación se produjo después de que millones de venezolanos apoyaran al candidato de la oposición, Edmundo González , quien sustituyó a la popular líder de la oposición, María Corina Machado , a quien el gobierno de Maduro le prohibió postularse. Maduro fue declarado vencedor por la autoridad electoral del país , que no hizo público el recuento completo de votos, lo que alimentó las sospechas sobre la credibilidad de la victoria de Maduro.

Máximo Zaldívar, director regional del IFES para América Latina y el Caribe, coincidió y añadió que “ el fraude no se produce de la noche a la mañana, es un proceso sistemático y prolongado”. Dijo que los gobiernos autoritarios se preguntan: “¿Tenemos el poder judicial? Sí. ¿Tenemos el ejército? Sí. Marcan esas casillas hasta que pueden ejecutar el plan maestro ”.

En Siria, el presidente Bashar al Asad ha sofocado a la disidencia mediante la violencia patrocinada por el Estado, encarcelando a quienes han protestado contra él en un sistema de prisiones conocido por realizar torturas y ejecuciones extrajudiciales.

COMPRAR VOTOS Y RELLENAR PAPELAS

Algunos gobiernos autoritarios compran votos para mantener el control. El Partido Colorado de Paraguay ha mantenido el poder durante 70 años en parte acorralando a indígenas y pagándoles para que voten por el partido de derecha.

A menor escala, los partidos políticos de México han repartido tarjetas de regalo y otros artículos para ganar elecciones, mientras que en Filipinas, los observadores internacionales han dicho que las elecciones nacionales de 2022 estuvieron plagadas de “flagrante compra de votos”.

LIMITAR LA PRESENCIA DE OBSERVADORES EXTERNOS

En algunos centros de votación venezolanos, los funcionarios se negaron a proporcionar recuentos de votos en papel a los observadores electorales, prohibiendo que los observadores internacionales pudieran verificar los resultados de las elecciones en diferentes lugares de votación. El gobierno de Maduro también expulsó a las misiones diplomáticas de siete países latinoamericanos que criticaron el anuncio oficial de las elecciones.

En las elecciones celebradas en Siria en 2014, el presidente Al Assad recurrió a observadores externos —pero de países autoritarios como Corea del Norte, Irán y Rusia— para presentar la votación como legítima.

Eve Sampson es reportera de información internacional y miembro de la promoción 2024-25 del Times Fellowship, un programa para periodistas en los inicios de su carrera. c. 2024 The New York Times Company.

Por Eve Sampson, The New York Times.