Las dos desapariciones de Mayela Múzquiz en Coahuila: en Monclova (hace 20 años) y la Fiscalía (hace 10)

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila emitió una nueva recomendación en contra de la Fiscalía General del Estado por violentar los derechos humanos de una familia que busca a una joven desaparecida en Monclova desde hace 20 años.

La recomendación 23/2024 tiene origen en una queja presentada ante la visitaduría local de la CDHEC por la madre de la joven Mayela Paola Múzquiz Aguilar, quien desapareció a la edad de 19 años en una colonia de Monclova en agosto de 2004.

NADIE LE HA DADO RESPUESTAS

La inconformidad de su madre se originó a partir de que en 2014, tras intentar hacer una recapitulación sobre las investigaciones realizadas en el caso a lo largo de 10 años, los agentes le informaron que la carpeta que contenía toda la información del caso de su hija se encontraba extraviada y hasta este año, nadie ha sabido darle respuesta.

“En la carpeta de investigación referida estaban integradas un sinfín de diligencias, acciones y datos de información que yo, de manera personal con mi esfuerzo y recursos propios, realicé para contribuir con la autoridad a la búsqueda y localización de mi hija, que indican líneas de investigación importantes, mismas que por la pérdida y/o extravío de la carpeta de investigación, desconozco si se llevaron a cabo o no, o en su caso los avances de la misma”, indica la madre.

TUVO QUE LEVANTAR DOS DENUNCIAS

En la queja, la madre de la joven detalló ante la CDHEC la revictimización que padeció después de 10 años, al tener que recordar el episodio de la desaparición y prácticamente volver a empezar la búsqueda de su hija por segunda ocasión.

“La primera denuncia que yo levanté fue el 9 de agosto de 2004 y la segunda denuncia que la propia Fiscalía me levantó fue el 31 de marzo de 2014; en esta segunda ocasión, cuando la autoridad me dice que el expediente de mi hija se encontraba extraviado, que no tenían registro alguno de él, se me levantó la denuncia por la desaparición de mi hija, la misma que denuncié en el año 2004, además de detallar los hechos cuando mi hija desapareció, lo cual fue muy duro al revivir y tratar de recordar cada detalle después de 10 años”, dice.

En la queja, la madre recuerda que, además, durante los primeros años, fue ella quien tuvo que realizar acciones de búsqueda, pues las autoridades en aquel entonces no tenían disposición para el caso.

“También les compartí y les informé todas y cada una de las acciones y actos de investigación que realicé en su momento para localizar a mi hija, porque la autoridad en ese momento, cuando desapareció mi hija, no se movía, no hacía nada, no tenían empatía, no buscaban a mi hija, nadie hacía nada para buscar y localizar a mi hija, por eso yo era la única que me movía”, dice.

LA FGE COMETIÓ ACTOS VIOLATORIOS A LOS DDHH

Tras un largo y detallado análisis donde se comparan las versiones de la autoridad frente a las de la madre, la CDHEC acreditó que la Fiscalía cometió actos violatorios a los derechos humanos en modalidades de falta de debida diligencia con perspectiva de género, derecho a la verdad y faltas a los derechos de las personas desaparecidas.

En la recomendación, la CDHEC estableció seis puntos recomendatorios, entre los que están la aplicación de sanciones a los funcionarios involucrados, reparación de daños de manera económica, continuar con la búsqueda de la joven, y garantías de no repetición de actos similares, que la Fiscalía deberá responder si acepta en el término de 15 días.