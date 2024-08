Arteaga, sin regulación ni vigilancia en palapas que afectan a vecinos; CDHEC ‘regaña’ al Municipio

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) emitió una recomendación en contra de la Presidencia Municipal de Arteaga por omitir dar solución a los vecinos que han reportado ruido excesivo proveniente de los negocios de las palapas en la zona, lo cual incurre en violaciones a sus derechos humanos.

TE PUEDE INTERESAR: El boom sin control de cabañas y fraccionamientos en la Sierra de Arteaga

La queja por las omisiones de la autoridad fue interpuesta en abril de 2021, cuando cuatro vecinos de una de las colonias más concurridas de Arteaga reportaron que, desde un tiempo hasta esa fecha, los negocios de palapas para la realización de eventos sociales habían sobrepasado la tranquilidad de años anteriores.

SIN ATENDER REPORTES DE RUIDO

De acuerdo con las quejas interpuestas por los vecinos, las autoridades no solo no han logrado atender los reportes por ruido, sino que además no han tenido reparo en la extensión de licencias de operación hacia estos comercios, sin solicitar la opinión de los afectados.

“Nos hemos visto afectados por la proliferación de salones de fiestas que se han instalado en nuestra colonia, que es de uso habitacional, consistiendo tal afectación en el ruido excesivo hasta altas horas de la noche, invasión de las calles y obstrucción de las entradas de las casas”, dice una de las quejas.

SE VIOLENTAN LEYES

“Embriaguez en la vía pública, así como personas que realizan sus necesidades fisiológicas en la calle, dejando además exceso de basura en las mismas. Resaltamos que los habitantes de esta colonia no estamos conformes con la instalación de estos negocios ni mucho menos con que se les otorgue licencia alguna”, continúa.

En la queja a las autoridades, en la que además integraron un análisis sobre las leyes que se estarían violentando y las acciones que deberían implementarse conforme a los reglamentos municipales y estatales, los vecinos aseveraron que las palapas además terminan tarde sus actividades sin que haya alguien que las sancione.

“Cabe mencionar que la palapa que más nos afecta es la ubicada en X, ya que aparte de ser afectados con el ruido, finalizan hasta las 4 o 5 de la mañana, repitiéndose esto hasta tres veces por semana, siendo imposible estar dentro de nuestros hogares con puertas y ventanas cerradas, ya que aun así el ruido es insoportable”, dice la queja en la recomendación 24/2024.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Cuidado! Páginas fraudulentas ofertan renta de cabañas en Arteaga

Luego de un análisis realizado por la CDHEC, en el que confrontó las pruebas de los vecinos con los informes de la autoridad, las visitas y las ratificaciones de los testimonios, se acreditó que la Presidencia Municipal de Arteaga ha cometido actos violatorios a los derechos humanos.

De acuerdo con la CDHEC, la autoridad ha violentado derechos colectivos en la modalidad de violación al derecho a disfrutar de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y para ello estableció tres puntos recomendatorios que, en caso de aceptarse, deberán notificarse en un plazo de 15 días.

Entre los tres puntos se encuentran sanciones a quienes han omitido velar por la situación, así como atender las peticiones de los vecinos, quienes demandan una regulación y vigilancia para que no se continúe invadiendo la paz de la zona.