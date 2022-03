“Mi papá solo venía a recuperarse y se encuentra muy grave”; denuncian negligencias en ISSSTE Saltillo

Él, le explicó que ya no había mucho que hacer por su papá , que se lo tenía que llevar a su casa, que se iba a ingresar a la clínica , pero que no iban a hacer nada, ¿por qué?, porque su papá ya iba a quedar así.

TE PUEDE INTERESAR: Malos tratos, falta de equipo y sanidad, así es la atención en hospital del ISSSTE Saltillo

Además de eso, los médicos y enfermeras les solicitaron a los familiares la compra de abatelenguas, gasas, insumos de limpieza y curación en un sitio externo al hospital, ya que no cuentan con materiales antisépticos para el tratamiento de pacientes.

“Desde que íbamos entrando a la clínica un enfermero nos dijo que ahí no les cambiaban el pañal, no les daban de comer, no les hacían curaciones, que eso lo tenían que hacer los familiares y yo dije pues que me enseñe porque yo no sé nada de eso, no soy enfermera, no sé un curso básico, veníamos de otro hospital del ISSSTE y allá le hicieron todo, lo atendieron muy bien”, explica la afectada.

Al día siguiente del ingreso del paciente, tampoco le proporcionaron alimentos, líquidos, si no que le sirvieron una gelatina, un jugo y una sopa, de acuerdo con una fotografía que comparte la familiar del paciente.

“Le dije al doctor que cómo le iba a dar eso de comer y me dijo que lo iba a revisar, era el segundo día y todavía no podían saber qué era lo que necesitaba mi papá”, dice, molesta.

Dijo que acudieron a la dirección para interponer una queja, sin embargo, la doctora titular Hilda Luna no les atendió. En su lugar, hablaron con un encargado de la dirección quien revisó el expediente del paciente y les informó que los registros indicaban que se le habían proporcionado todos los servicios al derechohabiente.

“La verdad es que nunca se paró ningún neurocirujano a ver qué es lo que mi papá tenía, iba un médico internista pero no el doctor Heizen que brilló por su ausencia. Ese día mi papá tuvo movimientos involuntarios que luego nos dijeron que eran microinfartos, que no se le estaba proporcionando la atención debida, el tomógrafo estaba descompuesto, el sábado, un doctor nos dijo que le iban a hacer un estudio particular que teníamos que pagar nosotros y el que nadie nos pudo interpretar porque no había médicos”, menciona la hija del paciente afectado.

TE PUEDE INTERESAR: Dicen NO a la ‘criminalización del acto médico’ frente a situación que atraviesa ISSSTE