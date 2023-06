Miguel regresa de Estados Unidos a Saltillo... y le piden matrimonio en la Central de Autobuses

No obstante, aseguró que no se esperaba que lo recibieran con un anillo y una propuesta de matrimonio .

En entrevista para VANGUARDIA , la pareja mencionó que si bien se conocieron desde hace cerca de cinco años, por mucho tiempo no supieron uno del otro sino hasta marzo pasado.

“No me lo esperaba. Cómo no iba a regresar con semejante belleza. Por eso vine, ya tenía ganas de verla. Yo tenía intención de pedirle a ella pero se me adelantó”, comentó Miguel de 32 años.

Por su parte, Izamar también de 32 años, declaró que “ya no se va” (de regreso a Estados Unidos) y que “hay que educarlo desde ahorita”.

“Nos conocimos hace cinco años, éramos amigos y hablamos por teléfono, pero no nos conocíamos en persona. Luego ya nadie supo del otro hasta hace poquito y decidimos andar”, contó la ahora prometida de Miguel.