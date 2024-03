Monclova, Castaños, San Buena y Nadadores: o apoyan o busquen dónde confinar su basura, dice Alcalde de Frontera

“Es un tema que sucedió el fin de semana, lamentablemente tardamos mucho en poder sofocar, no son incendios que se controlen por medio de agua, más bien requiere movimiento de tierras y lamentablemente también lo tengo que decir, no es el único, llevamos varios incendios que suceden y lo que necesitamos es tener más coordinación”, señaló.

Dijo que este tipo de incendios no se sofocan con agua, si no con traslado y movimiento de tierras, para ello se requiere de maquinaria pesada, diésel y personal que esté trabajando hasta extinguirlo, y solo personal de Frontera y con apoyo de la iniciativa privada se vieron involucrados en este reciente incidente.

Dijo que es momento de que los alcaldes Mario Dávila, de Monclova; Juan Antonio Garza, de Castaños; Hugo Lozano, de San Buenaventura y Alejandra Huerta, de Nadadores, se comprometan para mantener operando el Relleno Sanitario, de lo contrario se tendrá que buscar que ellos en sus localidades busquen donde confinar sus residuos.

“Creo que es el momento ya de plantearlo en la mesa de Cabildo, la separación del confinamiento de la basura. No es el problema que traigan basura, siempre la han traído, el problema es que ya no se están haciendo los trabajos adentro del Relleno Sanitario, por que no cuentan con dinero.

“Se necesitan recursos para dar vuelta a la basura, para estar haciendo las capas, se necesita maquinaria, se necesitan equipos, diésel, recurso y ahorita no tiene el relleno, hay que ser sinceros con lo que está pasando”, dijo el Alcalde de Frontera.

“Esos incendios no me gustan nada, por que tardas tres días o más en arreglarlos y ahora había poco movimiento de aire y se encapsuló el tema de la contaminación, se tuvieron que cerrar escuelas, en colonias los niños se empezaron a sentir mal”, señaló.

Destacó que si del municipio de Frontera se generan 80 toneladas de basura, Monclova genera un triple de esta cantidad y es importante que entre los alcaldes se empiecen a tomar medidas para atender esta situación.

“Si estuviera funcionando al cien por ciento, no tienes por qué quitar algo que está funcionando, el problema es que todos vemos que ya lamentablemente está llegando a sus últimos momentos este tema del Patronato”, dijo el edil.

Reiteró que si el tema del Relleno Sanitario en Frontera ya está por cerrar su ciclo de vida, el municipio que encabeza tiene un plan para tratar la basura de sus habitantes, solo se requiere de la participación y responsabilidad de los alcaldes de estos cuatro municipios.

“No es un tema de un rompimiento, es un tema de una responsabilidad, porque finamente en Frontera está el relleno y si se tiene incendios cada mes y medio, se va convertir un tema de salud complicado”, comentó.

Señaló el alcalde Piña Amaya, que primero se debe asumir la responsabilidad de lo que representa, lo que ha estado pasando en el Relleno Sanitario, hace un año y medio o dos dio una vida útil de cinco años, con este acelere y la falta de mantenimiento, la vida útil del relleno ha empezado a reducirse.

“Nosotros trabajamos el esquema de cómo podríamos solucionar el tema para Frontera, tendríamos que ver si ellos están en deseos de seguir participando bajo las reglas y procedimientos que llegáramos a establecer, o la otra es que ellos busquen la manera de confinar sus residuos en sus propios municipios”, comentó.

HAY ESBOZO DE IDEA

Piña Amaya no adelantó información del proyecto que se está analizando por personal del municipio, sin embargo ya se tiene personal experto en el tema y se tiene un plan para actuar.

“Si no fuera mi ciudad en donde estuviera el Relleno Sanitario, yo tendría que estar buscando un esquema de cómo voy a solucionar, hacerme cómo que no está pasando nada no funciona, por que el hecho de que no se trabaje bien el Relleno Sanitario, significa contaminación para la ciudad y la contaminación conlleva enfermedades para la ciudad”, concluyó el Alcalde de Ciudad Frontera.