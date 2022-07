Monclova: Gunderson Gimsa inicia paro de producción por problemas con Ferromex

Ante un constante “problema de logística” en la empresa Ferromex que impide la exportación de carros de ferrocarril a empresas de la región centro de Coahuila, el grupo industrial Gunderson-Gimsa inició un paro de labores este lunes que permanecerá hasta el martes y la Trinity Industries también podría parar su proceso de producción en los próximos días.

Jorge Carlos Mata, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Industria Transformadora de la CTM dio a conocer que de nueva cuenta Ferromex no está realizando la extracción de carros fabricados en ambas empresas por lo que los patios donde se coloca el producto ya terminado se han saturado y esto generó el paro, perjudicando a 3 mil 200 trabajadores directos, equivalente al mismo número de familias.

Explicó que desde hace un mes atrás comenzó la problemática, se hizo un llamado a Ferromex para que agilizara la extracción de carros porque estaban saturadas las vías y los patios.

Obtuvieron una buena respuesta, sin embargo la situación continuó y ahora ya se ven las consecuencias.

“Gunderson en este momento no tiene donde poner un carro, ayer en la madrugada sacaron 20 carros, que lo único que sirve es para reacomodar los carros para que vayan saliendo, los que ya tienen más tiempo ahí. Hace quince días sucedió lo mismo, pero si hubo una respuesta favorable y se llevaron alrededor de 180 carros”. dijo el Secretario general que la empresa tiene al menos 300 carros sobre las vías listos para exportarse.

Trinity, por otra parte, el poco espacio que tiene le permitiría continuar su proceso de producción por dos días solamente, generando la afectación en mil 700 trabajadores y sus familias.

“Cada 8 horas se habla con Trinity para analizar lo que va suceder en el proceso de la producción”.

La primera afectación por esta falla en la logística de Ferromex son los paros técnicos pero la segunda y de más impacto es que las empresas no estarán recibiendo sus pagos y entrarán en un conflicto más fuerte.

“Ferromex dijo a las empresas que tenían una prioridad que era sacar los carros de las armadoras, sus vehículos, pero no solamente son armadoras. Desde mi concepto, creo que perdieron tiempos, no acomodaron carros, las vías se les saturaron, se pararon las transferencias desde la frontera a Estados Unidos y llegó un momento que colapsó, pero ese colapso no se resolvió con oportunidad. No se si se pueda resolver en corto o mediano tiempo.

La verdad de las cosas es muy preocupante que no esten sacando las cosas por que no es un producto que se pueda empaquetar o que se pueda guardar más, no hay espacios” aclaró Mata.

El representante de la CTM declaró que se trabaja para que dicha situación no afecte el salario y prestaciones de los trabajadores, además, se están coordinando con el Gobierno del Estado.

“Nuestra principal obligación es que el trabajador llegue el sustento completo a sus familias, tendremos que negociar con la empresa, que nos pidan reponer el proceso de producción en tiempos, que es lo que nosotros decimos horas extras para que no se vean afectadas las vacaciones de los trabajadores”.

Finalmente hizo el llamado al Gobierno Federal para que intervenga en la situación, toda vez que no es una queja, es un tema que está afectando a la región centro de Coahuila en cuanto a la estabilidad social y laboral.