De acuerdo con el artículo 100 de la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable de Coahuila , los vehículos que brindan servicio por estas aplicaciones deben “contar con las medidas y características propias de al menos un auto sedan, aire acondicionado, frenos antibloqueo, cinturones de seguridad para todos los pasajeros, bolsas de aire delanteras todos funcionales y con un valor factura no menor a 2 mil 750 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente”.

“Los choferes, los operadores de los vehículos que utilizan esas plataformas para dar ese servicio tienen que registrarse. No los registra la plataforma. Ellos tienen que registrarse. ¿Por qué no se registra la mayoría? Porqué no cumplen ellos con los requisitos”, cuestionó el funcionario.

La única aplicación que no está debidamente registrada es InDriver , que ni siquiera tiene oficinas en el País , informó el subsecretario de Transporte y Movilidad estatal, Rodolfo Navarro .

Uber y otras aplicaciones de transporte sí cuentan con registro para operar en el Estado de Coahuila , pero la mayoría de los conductores no cumple los requisitos para brindar el servicio de manera legal.

Además de tener una antigüedad máxima de cinco años a partir de la fecha de fabricación, contar con la tarjeta de circulación vehicular y placas de Coahuila, así como el comprobante del pago de derechos de control vehicular del año en curso en la entidad, el comprobante de verificación vehicular, póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil por daños, lesiones o muerte de los usuarios y terceros, y estar al corriente en el pago de las obligaciones fiscales.

“No es porque no tengan la voluntad de registrarse y que quieran andar en la ilegalidad, no, es que no cumplen los requisitos y tienen la necesidad de trabajar”, explicó Rodolfo Navarro, subsecretario de Transporte y Movilidad.

“El tema no es el registro de las aplicaciones, salvo inDriver, no tiene ni oficinas en físico en México, no hay ni a quién ubicar”, agregó.

Asimismo detalló que el reclamo de los taxistas es que la mayoría de los conductores de aplicaciones como Uber y Didi operan en la ilegalidad, aunque las plataformas cuenten con los permisos y pagos correspondientes.