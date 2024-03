Monclova va a volver a ser la ‘capital del acero’: Orduña Mangiola (video)

Destacó que después de un proceso complicado de cinco años en Altos Hornos de México , los inversionistas podrán enfrentar inversiones que no pudieron realizar los socios encabezados por Alonso Ancira Elizondo . “Ellos podrán enfrentar inversiones que nosotros no pudimos hacer porque nos quedamos sin recursos. En cinco años fuimos disminuyendo la producción, disminuyendo, disminuyendo, hasta cerrar”.

Aunque no declaró en cuánto tiempo se podrá ver operando la acerera, manifestó que ya hay buenas noticias sobre esta industria, que durante años fue la mayor generadora de empleo en toda la región Centro del estado.

Asimismo, informó que se ha llegado a acuerdos básicos y viene el proceso de reactivación: “ Vendrá el proceso de reactivación, que no va a ser un milagro, será una cosa paciente y progresiva; comenzará poco a poco e irá creciendo. Viene gente buena, gente que ya conoce la empresa, son propietarios del 20 por ciento desde hace años, traen mucha voluntad y ganas, y saben que es un período difícil del arranque, pero tienen respaldo y visión de crecimiento”.

Dijo que se tiene una inversión de capital de trabajo de 350 millones de dólares; no obstante, manejan un plan de inversión de más de mil millones de dólares.

El proyecto contempla la construcción de una coquizadora nueva y la colocación de maquinaria de laminación de acero delgado para la industria automotriz y petrolera. “Monclova va a crecer, porque no solo va a crecer Altos Hornos, sino también el entorno, los proveedores, nuevas empresas que se van a instalar aquí porque están esos materiales, autoparteras, porque una cosa es producir la lámina automotriz y otra es formar la lámina automotriz. No me extrañaría que llegaran automotrices armadoras a Monclova una vez que se tenga eso”, expresó Orduña Mangiola.

Luego de la reactivación, los inversionistas aumentarán los niveles de producción según la demanda del mercado, sobre todo del acero automotriz. “Yo creo que si pudieran hacerlo, lo harían mañana. Hay un proceso del Gobierno Federal que fue ese crédito fiscal injustificado que colocaron, que yo creo se va a resolver”, expuso.

¿Quién es la nueva vocera de Altos Hornos de México?

Edith Pérez Alvarado es licenciada en Estudios Internacionales por la Universidad de Monterrey y licenciada en Comunicación por la Universidad Tecnológica. Tiene 15 años trabajando en Altos Hornos de México; comenzó en el área de Difusión Cultural, posteriormente en el Departamento de Relaciones Públicas y, actualmente, tiene cinco años en Comunicación Social, donde ahora es la titular.

“La verdad es que amo Altos Hornos de México. Mi padre trabajó ahí, mi abuelo también; muchas generaciones de mi familia han estado en AHMSA, sacaron adelante sus familias, se desarrollaron profesionalmente. Entonces, lo llevamos en el corazón, igual que muchísima gente aquí en Monclova, decimos que AHMSA es Monclova y Monclova es AHMSA”, expuso orgullosa Pérez Alvarado.