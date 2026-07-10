Avanza subasta de AHMSA y MINOSA con nuevas bases

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    Avanza subasta de AHMSA y MINOSA con nuevas bases
    El Juzgado Segundo de Distrito deberá revisar la documentación presentada antes de continuar con el proceso de venta de AHMSA y MINOSA. ARCHIVO
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El síndico de la quiebra entregó al juzgado las reglas de la nueva subasta, así como el listado definitivo de créditos laborales y de acreedores

MONCLOVA, COAH.- El síndico de la quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA), Víctor Manuel Aguilera Gómez, informó que fueron presentadas ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles las bases que regularán la nueva subasta para la venta de ambas empresas como unidad productiva.

Asimismo, entregó el listado definitivo de trabajadores con la determinación de los créditos laborales correspondientes, así como la cuota concursal de los acreedores.

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Aunque no precisó fechas para la siguiente etapa, señaló que la documentación fue presentada en tiempo y forma, con lo que se da cumplimiento a lo solicitado por la autoridad jurisdiccional y se permite dar continuidad al procedimiento de enajenación.

Aguilera Gómez afirmó que este paso representa un avance concreto en el proceso de venta de AHMSA y MINOSA.

Ahora corresponderá al juzgado analizar la documentación y emitir los acuerdos necesarios para continuar con el procedimiento, bajo los principios de certeza jurídica, transparencia y protección de los derechos de trabajadores y acreedores.

El síndico agregó que continuará atendiendo las actuaciones que le correspondan dentro del proceso e informará oportunamente a las partes interesadas sobre los avances relevantes de la subasta.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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