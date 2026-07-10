Avanza subasta de AHMSA y MINOSA con nuevas bases

Asimismo, entregó el listado definitivo de trabajadores con la determinación de los créditos laborales correspondientes, así como la cuota concursal de los acreedores.

MONCLOVA, COAH.- El síndico de la quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA), Víctor Manuel Aguilera Gómez, informó que fueron presentadas ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles las bases que regularán la nueva subasta para la venta de ambas empresas como unidad productiva.

Aunque no precisó fechas para la siguiente etapa, señaló que la documentación fue presentada en tiempo y forma, con lo que se da cumplimiento a lo solicitado por la autoridad jurisdiccional y se permite dar continuidad al procedimiento de enajenación.

Aguilera Gómez afirmó que este paso representa un avance concreto en el proceso de venta de AHMSA y MINOSA.

Ahora corresponderá al juzgado analizar la documentación y emitir los acuerdos necesarios para continuar con el procedimiento, bajo los principios de certeza jurídica, transparencia y protección de los derechos de trabajadores y acreedores.

El síndico agregó que continuará atendiendo las actuaciones que le correspondan dentro del proceso e informará oportunamente a las partes interesadas sobre los avances relevantes de la subasta.