Fiscalía mantiene búsqueda de presunto feminicida en la Región Sureste

Ante los cuestionamientos sobre si el sospechoso se encuentra fuera de Coahuila, el funcionario señaló que no es posible revelar datos específicos de la búsqueda, ya que hacerlo podría dificultar su localización.

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Sureste, Julio Loera, confirmó que continúan los trabajos para localizar al presunto responsable de un feminicidio. Explicó que la información relacionada con la investigación se mantiene bajo reserva para no entorpecer los operativos.

“Todas las investigaciones de esas situación, yo creo que sí van a necesitar mantenerse en reserva, porque luego pasa que se complica un poquito más el hecho de la localización”, argumentó el delegado.

Respecto a la postura del fiscal general, Federico Fernández Montañez, sobre si se buscará activamente al señalado, Loera reiteró el compromiso de la institución para esclarecer el caso y dar con su paradero.

“No tengan duda de que si el fiscal dijo que se iba a encontrar, se va a encontrar. Está un equipo trabajando. La Fiscalía Especializada no ha dejado de estar al tanto de este tema”, aseveró.

Asimismo, explicó que mantener la investigación bajo reserva resulta fundamental debido a la movilidad que pudiera tener el sospechoso, ya que cualquier información difundida podría facilitar que evada a las autoridades.

“Hay cuestiones que se tienen que mantener en reserva, derivado de lo que pudiera llegar a esta persona y que, en su momento, nos dificulte más su localización”, añadió.

Al ser cuestionado sobre las implicaciones legales de que un presunto agresor abandone Coahuila tras cometer un delito, el delegado indicó que esa conducta puede influir en las medidas cautelares que determine un juez.

“Simplemente, para el juez también es un motivo para poder imponer la prisión preventiva, porque ya hay un riesgo de sustracción, tan es así que ya te fuiste del estado”, concluyó.