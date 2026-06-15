Corporaciones estatales refuerzan apoyo a población afectada por lluvias en Coahuila

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    Corporaciones estatales refuerzan apoyo a población afectada por lluvias en Coahuila
    Elementos de seguridad y de investigación realizaron labores de apoyo en zonas afectadas por las lluvias registradas en Coahuila. LIDIET MEXICANO

Elementos de la Policía Estatal, la Agencia de Investigación Criminal y corporaciones de reacción mantienen operativos de rescate, asistencia vial y atención ciudadana en las zonas afectadas por las intensas precipitaciones registradas en la entidad

MONCLOVA, COAH.- Las fuertes precipitaciones registradas en distintas regiones de Coahuila movilizaron a corporaciones estatales y de investigación, cuyos elementos han mantenido operativos permanentes de apoyo a la población afectada por las condiciones climáticas.

Personal de la Policía Estatal, así como agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado, han participado en acciones de rescate, asistencia vial y atención a reportes ciudadanos en zonas donde las lluvias provocaron inundaciones y afectaciones a la movilidad.

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El fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez, informó que estas acciones se realizan siguiendo las instrucciones del gobernador Manolo Jiménez Salinas, con el objetivo de brindar atención inmediata a las familias que enfrentan situaciones de riesgo derivadas del temporal.

$!La Policía Estatal y la AIC participaron en acciones de rescate, asistencia vial y atención a reportes ciudadanos.
La Policía Estatal y la AIC participaron en acciones de rescate, asistencia vial y atención a reportes ciudadanos. LIDIET MEXICANO

Entre las labores efectuadas destacan el apoyo a automovilistas en calles anegadas, la regulación del tránsito en cruceros donde los semáforos quedaron fuera de operación y la vigilancia en sectores que permanecen cerrados o presentan condiciones inseguras para la circulación.

El titular de la Fiscalía destacó que las corporaciones mantienen protocolos de proximidad social y respuesta rápida ante cualquier emergencia, además de reconocer la labor de los elementos desplegados y la colaboración de la ciudadanía mediante reportes que permiten canalizar con mayor eficacia la ayuda.

$!Los cuerpos de seguridad apoyaron a automovilistas y regularon la circulación en puntos con afectaciones por inundaciones.
Los cuerpos de seguridad apoyaron a automovilistas y regularon la circulación en puntos con afectaciones por inundaciones. LIDIET MEXICANO

A estas acciones también se han sumado efectivos de la Policía de Acción y Reacción (PAR) y de los distintos mandos coordinados municipales, quienes continúan trabajando para atender a la población afectada por las intensas lluvias que han impactado a diversas zonas de la entidad.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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