Corporaciones estatales refuerzan apoyo a población afectada por lluvias en Coahuila

MONCLOVA, COAH.- Las fuertes precipitaciones registradas en distintas regiones de Coahuila movilizaron a corporaciones estatales y de investigación, cuyos elementos han mantenido operativos permanentes de apoyo a la población afectada por las condiciones climáticas. Personal de la Policía Estatal, así como agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado, han participado en acciones de rescate, asistencia vial y atención a reportes ciudadanos en zonas donde las lluvias provocaron inundaciones y afectaciones a la movilidad.

El fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez, informó que estas acciones se realizan siguiendo las instrucciones del gobernador Manolo Jiménez Salinas, con el objetivo de brindar atención inmediata a las familias que enfrentan situaciones de riesgo derivadas del temporal.

Entre las labores efectuadas destacan el apoyo a automovilistas en calles anegadas, la regulación del tránsito en cruceros donde los semáforos quedaron fuera de operación y la vigilancia en sectores que permanecen cerrados o presentan condiciones inseguras para la circulación. El titular de la Fiscalía destacó que las corporaciones mantienen protocolos de proximidad social y respuesta rápida ante cualquier emergencia, además de reconocer la labor de los elementos desplegados y la colaboración de la ciudadanía mediante reportes que permiten canalizar con mayor eficacia la ayuda.

A estas acciones también se han sumado efectivos de la Policía de Acción y Reacción (PAR) y de los distintos mandos coordinados municipales, quienes continúan trabajando para atender a la población afectada por las intensas lluvias que han impactado a diversas zonas de la entidad.

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