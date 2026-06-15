Cuando las calles se vuelven ríos: vecinos de 14 colonias de Saltillo se unen y exigen obras hídricas

Lo que comenzó en 2019 como una serie de quejas aisladas ante las autoridades municipales, estatales y federales se ha transformado hoy en una crisis estructural que afecta a miles de familias en Saltillo, que hoy conforman AGUA, A.C. (Asociación Grupal Unidos por el Agua). VANGUARDIA platicó con integrantes de la asociación, quienes indicaron que, tras casi siete años de lidiar con calles que se transforman en cauces peligrosos, ciudadanos de diversos sectores se han organizado legalmente para exigir que el crecimiento urbano deje de ser sinónimo de desastre para sus hogares.

DEL WHATSAPP A LA ASOCIACIÓN CIVIL: NACE ‘AGUA’ Ante la falta de respuestas concretas y la magnitud de los daños, que recientemente incluyeron autos arrastrados por la corriente en el sector Álamo, al sur de la ciudad, los vecinos formalizaron la asociación civil “AGUA, A.C.”. Esta organización surgió para dar una figura jurídica y formal a lo que inicialmente era solo un grupo de WhatsApp, permitiendo que sectores que no cuentan con comités de colonos tengan representación legal ante el Ayuntamiento y el Estado. Actualmente, la asociación representa a 14 sectores que comparten el mismo problema: la falta de infraestructura pluvial y la inundación constante de sus vialidades.

LA IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CIUDAD: LAS CAUSAS DEL DESASTRE Desde la óptica ciudadana, el problema no es solo la intensidad de las lluvias, sino una planeación urbana deficiente que ha permitido que la ciudad se impermeabilice. Aunque no son expertos hídricos, los colonos han observado por años el crecimiento de la ciudad y el cambio en la filtración del agua. Desde su perspectiva, los integrantes de la asociación identifican dos causas principales. La primera es la omisión de drenaje pluvial en nuevos desarrollos. “Grandes proyectos actuales, como Karena y Atmósfera, han sustituido áreas naturales de absorción por edificios y concreto sin implementar sistemas de captación de agua, insistiendo en usar las calles como canales de desagüe”, indicaron. El segundo punto que resaltan es el desvío de cauces naturales, al explicar que se han denunciado casos donde los nuevos fraccionamientos levantan bardas o desvían el flujo natural del agua hacia zonas donde antes no pasaba. Sin embargo, como señalan los afectados, “el agua tiene memoria” y termina derribando estructuras para recuperar su camino original.

OBRAS SIN CALENDARIO Y UNA REUNIÓN CLAVE Pese a que los vecinos han sostenido reuniones en la sala de decisiones del Cabildo y con autoridades estatales, la incertidumbre persiste. La petición es que se desarrollen planes para intervenir puntos críticos como el Arroyo El Cuatro, el Arroyo del 12 y Jardines Coloniales.

La asociación AGUA, A.C. se mantiene a la espera de una reunión crucial programada para la tercera semana de junio. En este encuentro con el alcalde de Saltillo y representantes del estado, los ciudadanos buscarán pasar de las peticiones y planes técnicos a compromisos reales de ejecución.

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