Cuando las calles se vuelven ríos: vecinos de 14 colonias de Saltillo se unen y exigen obras hídricas

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Cuando las calles se vuelven ríos: vecinos de 14 colonias de Saltillo se unen y exigen obras hídricas
    Los ciudadanos señalan que el crecimiento urbano sin obras adecuadas de drenaje ha incrementado los riesgos durante cada temporada de lluvias. HÉCTOR GARCÍA

Integrantes de AGUA, A.C. aseguran que las inundaciones en Saltillo han dejado de ser eventos aislados para convertirse en una problemática recurrente que afecta a miles de familias

Lo que comenzó en 2019 como una serie de quejas aisladas ante las autoridades municipales, estatales y federales se ha transformado hoy en una crisis estructural que afecta a miles de familias en Saltillo, que hoy conforman AGUA, A.C. (Asociación Grupal Unidos por el Agua).

VANGUARDIA platicó con integrantes de la asociación, quienes indicaron que, tras casi siete años de lidiar con calles que se transforman en cauces peligrosos, ciudadanos de diversos sectores se han organizado legalmente para exigir que el crecimiento urbano deje de ser sinónimo de desastre para sus hogares.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/inundaciones-al-norte-de-saltillo-reavivan-reclamo-por-obra-aprobada-que-permanece-sin-ejecutarse-en-arroyo-el-cuatro-IH21405926
$!La organización surgió a partir de un grupo de WhatsApp y hoy cuenta con representación legal para gestionar demandas ante autoridades municipales y estatales.
La organización surgió a partir de un grupo de WhatsApp y hoy cuenta con representación legal para gestionar demandas ante autoridades municipales y estatales. HÉCTOR GARCÍA

DEL WHATSAPP A LA ASOCIACIÓN CIVIL: NACE ‘AGUA’

Ante la falta de respuestas concretas y la magnitud de los daños, que recientemente incluyeron autos arrastrados por la corriente en el sector Álamo, al sur de la ciudad, los vecinos formalizaron la asociación civil “AGUA, A.C.”. Esta organización surgió para dar una figura jurídica y formal a lo que inicialmente era solo un grupo de WhatsApp, permitiendo que sectores que no cuentan con comités de colonos tengan representación legal ante el Ayuntamiento y el Estado.

Actualmente, la asociación representa a 14 sectores que comparten el mismo problema: la falta de infraestructura pluvial y la inundación constante de sus vialidades.

$!Los habitantes denuncian que algunos desarrollos han modificado cauces naturales, provocando que el agua busque nuevas rutas durante las precipitaciones intensas.
Los habitantes denuncian que algunos desarrollos han modificado cauces naturales, provocando que el agua busque nuevas rutas durante las precipitaciones intensas. HÉCTOR GARCÍA

LA IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CIUDAD: LAS CAUSAS DEL DESASTRE

Desde la óptica ciudadana, el problema no es solo la intensidad de las lluvias, sino una planeación urbana deficiente que ha permitido que la ciudad se impermeabilice.

Aunque no son expertos hídricos, los colonos han observado por años el crecimiento de la ciudad y el cambio en la filtración del agua.

Desde su perspectiva, los integrantes de la asociación identifican dos causas principales. La primera es la omisión de drenaje pluvial en nuevos desarrollos.

“Grandes proyectos actuales, como Karena y Atmósfera, han sustituido áreas naturales de absorción por edificios y concreto sin implementar sistemas de captación de agua, insistiendo en usar las calles como canales de desagüe”, indicaron.

El segundo punto que resaltan es el desvío de cauces naturales, al explicar que se han denunciado casos donde los nuevos fraccionamientos levantan bardas o desvían el flujo natural del agua hacia zonas donde antes no pasaba. Sin embargo, como señalan los afectados, “el agua tiene memoria” y termina derribando estructuras para recuperar su camino original.

$!Los integrantes del organismo ciudadano esperan que la próxima reunión con autoridades derive en compromisos concretos y fechas definidas para las obras prioritarias.
Los integrantes del organismo ciudadano esperan que la próxima reunión con autoridades derive en compromisos concretos y fechas definidas para las obras prioritarias. CORTESÍA

OBRAS SIN CALENDARIO Y UNA REUNIÓN CLAVE

Pese a que los vecinos han sostenido reuniones en la sala de decisiones del Cabildo y con autoridades estatales, la incertidumbre persiste.

La petición es que se desarrollen planes para intervenir puntos críticos como el Arroyo El Cuatro, el Arroyo del 12 y Jardines Coloniales.

La asociación AGUA, A.C. se mantiene a la espera de una reunión crucial programada para la tercera semana de junio.

En este encuentro con el alcalde de Saltillo y representantes del estado, los ciudadanos buscarán pasar de las peticiones y planes técnicos a compromisos reales de ejecución.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Agua
obras públicas
Ciudades

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Se concentra voto de Nuevas Ideas en zonas de ex aliado del PRI (Gráficas Interactivas)

Radiografía de las elecciones en Coahuila 2026: voto de Nuevas Ideas concentrado en zonas de ex aliado del PRI
true

Con la 4T, la CNTE pasó del cobijo a tener segundo piso

true

POLITICÓN: Coahuila da lección de seguridad a Samuel García tras robo en Saltillo
El proyecto hidráulico contempla una inversión de 450 millones de pesos en su primera etapa y prevé ejecutarse en un periodo aproximado de dos años, de acuerdo con la planeación presentada por las autoridades.

Avanza 75% liberación de predios para canalizar el Arroyo del Cuatro Bajo en Saltillo
El accidente generó la movilización de paramédicos de la Cruz Roja y elementos de Tránsito Municipal, quienes acudieron al sitio para atender a la afectada y coordinar las labores de retiro del vehículo siniestrado.

Vuelca tras subirse sobre la barrera divisoria del puente en Saltillo; conductora resulta lesionada
El Walmart Park de Monterrey será el escenario donde Thairo Estrada y Jesús Cruz buscarán destacar entre los mejores peloteros del circuito.

Thairo Estrada y Jesús Cruz representarán a Saraperos en el Juego de Estrellas LMB 2026
SpaceX cerró el viernes su primer día de cotización en el índice Nasdaq de Wall Street con un crecimiento de 19.3%.

SpaceX vende acciones y eleva sus ingresos a 85 mil 700 mdd
Fue hoy que Israel prometió el lunes que seguirá erradicando a los terroristas de Hezbolá, respaldados por Irán, en el Líbano, y afirmó que atacará a Teherán con ‘toda su fuerza’.

Petróleo de Texas cae más de un 5% tras el acuerdo de paz entre EEUU e Irán