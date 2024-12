Desea Alcalde Feliz Navidad a monclovenses y alerta: filtros antialcohol permanecen

MONCLOVA, COAH.- A solo horas de celebrarse la Navidad, el alcalde de Monclova, Mario Dávila, pidió a los ciudadanos festejar estas fiestas en familia y a evitar el consumo de alcohol en exceso, para evitar fatales accidentes en la localidad.

“Feliz Navidad, que tengan felices fiestas, no se excedan en el consumo de alcohol, tengan cuidado con alguna situación como el tema de los cohetes, si no tienen que salir no salgan, descansen temprano y tengan una buena convivencia familiar sana”, expresó.

Advirtió que la Dirección de Seguridad Pública tiene preparados operativos para mantener la seguridad en la ciudad, así mismo para prevenir que los accidentes viales y otros percances en general se disparen en esta Noche Buena.

Dijo que se colocarán filtros antialcohol en diversos puntos de Monclova, ahí los elementos policiacos revisarán si los conductores, circulan bajo los influjos del alcohol y de comprobarse, se llevarán detenidos a los separos mientras que los vehículos irán al corralón.

En el sitio, finalmente se valorará si las personas son consignadas ante el Ministerio Público o si solo se les aplica una multa para poder quedar en libertad.

Dávila Delgado exhortó a la población a evitar conducir en estas condiciones, por el contrario, les invitó a llevar un conductor designado.

“Se utilizará y se sugeriría el conductor designado para evitar problemas para él y para otros ciudadanos que sin deberla ni temerla sufren la consecuencia de un accidente fatal”, concluyó.