Con bancos en la mira, está lloviendo sobre mojado en la economía mexicana

Hace dos días se dio a conocer que tres bancos mexicanos habían sido acusados por Estados Unidos de lavar dinero para cárteles de la droga; CIBanco, Intercam y Vector. El asunto no es para menos porque inyecta inestabilidad al sistema financiero que, hasta este momento, se había mantenido fuera de cualquier problema y era hasta el gran ganador de todo el caos que se había presentado en lo que va de este año. Las tres instituciones financieras tienen 360 mil millones de pesos en activos reportados hasta el primer trimestre de 2025, de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Una cantidad muy pequeña del total nacional, pero lo importante no es lo que tienen, sino lo que representa esta medida y la otra, cuánto de ese dinero vendrá de actividades ilegales, de acuerdo con los norteamericanos.

Estados Unidos no ha presentado al gobierno mexicano prueba alguna de sus acusaciones, pero la simple duda ha generado desconfianza en el sistema bancario mexicano y hay temor sobre una corrida bancaria, esto es, que la gente empiece a sacar sus ahorros de cualquier banco, ante el temor de que todos estén “igual” o involucrados en operaciones ilícitas, y en consecuencia, el dinero esté en riesgo de perderse. Lo que faltaba para México, sospechas de que las instituciones financieras estuvieran involucradas con el narcotráfico. Si tomamos en cuenta la problemática que han generado los aranceles en la economía nacional, y ahora este otro asunto, no hay más que esperar una caída pronunciada de los indicadores y dejar que la suerte nos ayude para no “mojarnos” en este torrencial aguacero de problemáticas.

Para sustentar aquello de que la economía “no va bien”, esta misma semana se publicaron por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía los resultados de mayo de la balanza comercial, que son malos y ya se notan los efectos de los aranceles. Las exportaciones se redujeron un 0.4 por ciento, poco si usted quiere, pero conforme avanza el año los indicadores han ido decayendo más, aunque con leves recuperaciones muy de vez en cuando. La peor caída de las exportaciones fue en el renglón automotriz, con un -9 por ciento para el mes de mayo. Pésimo resultado tomando en cuenta que hasta febrero de este año era el motor de la economía nacional, y con ello se esfuma cualquier expectativa de recuperación de nuestra economía no solo para 2025, sino también para el año entrante. Y aunque las manufacturas crecieron en mayo 1.5 por ciento, todavía no es suficiente para compensar el caos que tenemos porque si vemos las importaciones, hay aumentos destacados en la parte petrolera de 28.9 por ciento y en bienes de consumo del mismo sector, con 58.3 por ciento.

Sin embargo, la importación de bienes de capital cayó 15 por ciento. Esto significa que la llegada de maquinaria y equipo y todos aquellos elementos necesarios del extranjero para producir en México, no están entrando al país. Este es un mensaje importante para el empleo futuro, pues no habrá necesidad de contratar personal para que opere esta maquinaria y equipo. También señala este indicador que las empresas están invirtiendo bastante menos en México y ello tendrá consecuencias importantes en la recolección de impuestos para los gobiernos a todos los niveles.

Como puede verse, ya los datos empiezan a mostrar los daños de la perspectiva económica de Donald Trump sobre México. No pasará mucho tiempo antes de que otros efectos económicos empiecen a tener efecto como la reducción del empleo, que hasta el momento se ha mantenido fuerte y a pesar de la reducción del nivel económico sigue la tasa de desempleo en niveles de solo 2.5 por ciento, algo muy importante a remarcar. El consumo mostró una recuperación en marzo, pero habrá que esperar resultados más recientes, cuando se emparejen todos los indicadores económicos al mismo mes y así poder evaluar los efectos en todo el sistema económico nacional. Apenas están saliendo datos referentes a abril y allí se reflejarán de mejor manera los indicadores de empleo, gasto de gobierno e inversión.

A nuestro país le está “lloviendo sobre mojado” en lo que se refiere a la economía. Además de todo lo anterior, la presidenta Sheinbaum tuvo una poco destacada participación en la reunión en Canadá del G7 y presumió el “modelo económico mexicano”, que nadie de verdad entendió a qué se refería y vale la pena analizarlo un poco para atender esta “llovida” en territorio canadiense.

En términos generales, para la economía, un modelo es una forma de organización de la actividad productiva de un país, haciendo énfasis en un factor productivo o administrativo que, se asume, genera un crecimiento sostenido. Para la Presidenta, el hecho de sacar a cinco millones de mexicanos de la pobreza de 2018 a 2022 es motivo suficiente para definir ese hecho como un “modelo” mexicano. Desgraciadamente, sacar a personas de la pobreza es una obligación y queda corto de lo que se entiende por un “modelo económico” mexicano. Lo peor vino cuando trató de explicar más de qué se trataba su argumento o propuesta y no lo definió frente a otros presidentes allí presentes en el evento.

No se trata de criticar a la Presidenta, para nada, lo que quiero decir es que un modelo propone una fuente de crecimiento para que siempre haya más recursos dentro de la economía, y de esta forma se den mejoras en la calidad de vida. La gente no puede estar feliz sin dinero, sin comida. El PIB per cápita se ha reducido en casi 20 por ciento en los últimos cinco años y por consiguiente decir que aunque la gente tiene menos dinero para hacer frente a sus necesidades es más feliz, no es correcto. Hace un par de meses dijo en una de sus conferencias que el PIB ya no debería usarse como medida de bienestar, entonces tampoco debería ella usar la palabra “modelo” porque ambas van juntas, al menos en la ciencia económica.

Para cerrar, el Banco de México el día de ayer decidió bajar la tasa de referencia a un día otros 50 puntos base (0.5 porcentual), dejándola en 8 por ciento, tomando el riesgo de que la inflación siga subiendo, aunque se espera que al bajar el costo del dinero, la economía pueda crecer, pues los intereses serán más baratos y con ello se favorecerá la actividad emprendedora. Para un servidor, esta acción presagia la formación de nubarrones que generarán lluvias, no muy intensas, pero que serán parte del panorama húmedo que este país está creando en los siguientes meses.