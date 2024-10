Dictan prisión preventiva para conductora de fatal accidente en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Irma Yolanda “N”, señalada como responsable del accidente que resultó en la muerte de Karime Anahí “N” y dejó gravemente herido a Miguel Ángel “N”, fue enviada a prisión preventiva tras un proceso legal que ha tenido varios giros en Monclova. Días atrás, la mujer había sido detenida, liberada y, posteriormente, recapturada para enfrentar los cargos que le imputan.

El accidente ocurrió la madrugada del 29 de septiembre en el bulevar Revolución Mexicana, cuando la imputada, conduciendo un Chevrolet Corsa, embistió la motocicleta en la que viajaban Karime y su pareja Miguel Ángel. Karime, de 24 años y madre de dos niños, perdió la vida en el lugar tras sufrir un golpe fatal en la cabeza, mientras que Miguel fue trasladado al IMSS en estado grave.

Inicialmente, Irma Yolanda fue detenida el pasado domingo por elementos de la Policía Preventiva de Monclova, aunque solo por el delito de amenazas, no por el accidente. Al no existir flagrancia en el siniestro vial, las autoridades no pudieron consignarla por los hechos fatales en ese momento, lo que llevó a su liberación. Tras quedar en libertad, su defensa legal solicitó un amparo para protegerla de una posible futura detención.

Sin embargo, la investigación por parte de la Fiscalía General del Estado continuó, y con más datos y pruebas recabadas, se procedió a su recaptura. Durante una audiencia en el Centro de Justicia Penal de Frontera, se le imputaron los cargos de homicidio culposo, lesiones gravísimas y daños. La defensa solicitó duplicidad del término para presentar pruebas a su favor, pero el juez decretó prisión preventiva como medida cautelar hasta que se defina su situación legal el próximo 6 de octubre.

FAMILIARES EXIGEN JUSTICIA

Norma Alicia “N” y Pamela “N”, tía y hermana de Karime, han mostrado su frustración y dolor a lo largo del proceso, exigiendo justicia para la joven madre, quien dejó en la orfandad a dos niños. Aunque inicialmente sorprendidas por la liberación de Irma Yolanda, ahora confían en que el proceso legal avance y se haga justicia por la imprudencia que causó la tragedia.

Mientras tanto, Miguel Ángel sigue luchando por su vida, con pronóstico reservado, en el Hospital de Zona Número 7 del IMSS. La audiencia definitiva el 6 de octubre será crucial para definir el destino legal de Irma Yolanda.

(Con información de medios locales)