Ex trabajadores de Presidencia de Monclova exigen su finiquito; se manifiestan en las oficinas del Municipio

Ex empleados exigen respuesta inmediata de la nueva administración y anuncian más protestas si no se cumplen los acuerdos

MONCLOVA, COAH.- Inconformes por no recibir el pago de su finiquito a más de 20 días de haber sido reajustados, ex trabajadores de la Presidencia Municipal se manifestaron al exterior del departamento de Recursos Humanos, exigiendo una explicación del retraso en su pago de terminación, así como una fecha para el depósito del mismo.

Luis Ibarra Zacarías, ex funcionario del departamento de Forestación, acompañado de otro grupo de 50 ex empleados de confianza, se dio cita en las oficinas municipales la mañana de este miércoles.

En el sitio, expusieron que son alrededor de 200 trabajadores los que han sido reajustados de departamentos como Forestación, Recursos Humanos, Obras Públicas y Alumbrado. Todos ellos señalaron que no han tenido comunicación con los titulares de Recursos Humanos de la nueva administración para que les informen el motivo del retraso en sus pagos.

Los ex trabajadores, que laboraron entre tres y once años en el ayuntamiento local, destacaron su preocupación, ya que algunas personas dependen exclusivamente de estos recursos. “Se visitaron oficinas de Recursos Humanos, hay inconformidad por el pago de los finiquitos. Sabemos que es un ciclo de trabajo, pero la inconformidad surge porque hay madres solteras que era su único ingreso y no tienen cómo subsistir”, refirió Luis Ibarra.

Desde su protesta, hicieron un llamado al alcalde Carlos Villarreal Pérez para que atienda esta situación, y minutos después, la directora del departamento, Melissa Herrera Vielma, les recibió. La funcionaria se comprometió a que este jueves 23 de enero se les informará la cantidad que recibirán cada uno de ellos, así como un acuerdo para el pago de su terminación.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez explicó que, al haber un cambio de administración, se realiza el cambio de cheques en sucursales bancarias, lo que provoca retrasos en el cumplimiento de los derechos de los trabajadores reajustados del municipio. Aseguró que se garantizará el cumplimiento de los pagos de terminación y pidió paciencia para que los nuevos funcionarios realicen los trámites administrativos correspondientes en las instituciones financieras.

Los ex trabajadores anunciaron que, de no recibir una respuesta como se les prometió, las manifestaciones irán incrementando en la ciudad.