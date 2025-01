Familia de Miguel Salas clama por intensificar búsqueda tras 24 días de su desaparición en Monclova

Blanca Salas, una de las hijas de Miguel, declaró para VANGUARDIA que han pasado 24 días desde que fue visto por última vez y todos los integrantes están sumamente preocupados e indignados porque la búsqueda no ha dado resultados.

Han solicitado a la Fiscalía de Personas Desaparecidas que se les dé una orden para poder solicitar videos de cámaras de vigilancia en colonias donde aseguran que lo han visto deambular , pero no han tenido respuesta.

“Venimos ahorita con el alcalde para ver si nos puede apoyar, para ver si él puede hacer algo porque no vemos ayuda de nada. Nosotros somos los únicos que andamos buscando a mi padre, ya fuimos a Piedras, ya volvimos, nada más nos mandan fotografías de que fueron y buscaron, pero no vemos nada. Nosotros queremos algo más concreto” , comentó Blanca.

Blanca pidió a la ciudadanía que, si ven a su padre, lo detengan y lo resguarden , y se comuniquen al teléfono 866 1550421 . Aseguró que no es agresivo, solo no puede recordar dónde vive ni quiénes son sus familiares.

“Se acaba de sentar el alcalde, ojalá haga su buena obra con nosotros, se toque el corazón y nos ayude, porque si él no da la orden, no se van a mover” , expresó.

“Ya se han desaparecido varias personas y las han encontrado, ¿por qué mi padre no? Ya tiene 24 días desaparecido” , lamentó Blanca.

“Papi no es agresivo, estoy muy agradecida con la gente que nos está ayudando, pero que nos manden fotos porque es muy desgastante que unos digan ‘lo vieron aquí’ y corremos, nos movemos, nos andamos atravesando. Queremos que nos ayuden y nos apoyen porque ya no dormimos, estamos muy desesperados, pero no queremos perder la fe. Sabemos que está bien, pero necesitamos ayuda para localizarlo más rápido”, expresó Blanca entre lágrimas.

La familia ha viajado incluso a Piedras Negras, donde se les informó que se vio caminando, pero lamentablemente no se ha dado con el paradero de Miguel, quien tiene 66 años.