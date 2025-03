Forcejeo entre estudiantes en secundaria de Allende deja un menor herido

Un altercado entre dos estudiantes de la secundaria general Antonio Machado, ubicada en la calle Doctor Eduardo Benavides 205, en el centro de Allende, Coahuila, ha generado preocupación entre la comunidad educativa y los padres de familia, luego de que uno de los menores resultara herido con un objeto punzante durante un forcejeo dentro del aula.

De acuerdo con el informe de la dirección del plantel, el incidente ocurrió minutos antes de concluir la jornada escolar, cuando dos alumnos de tercer grado discutieron por un lápiz. Lo que comenzó como una disputa verbal escaló rápidamente hasta convertirse en un enfrentamiento físico, durante el cual uno de los menores sufrió una lesión en el brazo.

La herida, que provocó un sangrado abundante, fue atendida de inmediato y posteriormente el estudiante fue trasladado al Hospital General de Allende, donde los médicos determinaron que la lesión era superficial.

El director de la secundaria informó que los padres de ambos estudiantes fueron notificados de manera inmediata y que la escuela actuó conforme a los protocolos de seguridad establecidos. No obstante, la difusión de un video que muestra el momento del altercado ha encendido el debate en redes sociales sobre la seguridad y el comportamiento de los estudiantes dentro del aula.