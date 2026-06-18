Frontera activa operativo preventivo por pronóstico de lluvias; refuerzan vigilancia en zonas de riesgo

FRONTERA, COAH.- Ante el pronóstico de tormentas aisladas para este fin de semana, el Gobierno Municipal de Frontera puso en marcha un operativo preventivo con la participación de Protección Civil, Servicios Primarios y Parques y Jardines, con el objetivo de reducir riesgos y brindar atención inmediata a la población en caso de presentarse afectaciones. La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú informó que se activaron los protocolos de seguridad y contingencia en todas las dependencias municipales, priorizando la protección de las familias fronterenses y la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad derivada de las condiciones climatológicas.

Añadió que cuadrillas municipales realizan labores de limpieza en las márgenes y la desembocadura del Arroyo Frontera, particularmente en la carretera 30 y el bulevar Ejército Mexicano, con el propósito de evitar obstrucciones que puedan agravar el flujo del agua durante las precipitaciones. De manera paralela, el coordinador de Parques y Jardines, Roberto Mauricio, supervisa el desazolve de bocas de tormenta sobre la calle Progreso, buscando agilizar el desfogue de las aguas provenientes del sector conocido como La Lagunita hacia el arroyo. Se informó que también continúa la entrega de agua potable, alimentos y apoyos a las familias que aún enfrentan afectaciones por las lluvias recientes. Finalmente, la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y reportar cualquier emergencia a los teléfonos 866 634 29 90, 866 635 00 85 o al 911.

El director de Protección Civil, Abraham Palacios Cedillo, explicó que existe un 60 por ciento de probabilidad de lluvia para la tarde del viernes y durante el sábado. Señaló que el sistema de tormentas avanzará de norte a sur y tendría una duración aproximada de 30 minutos, afectando principalmente la zona de Monclova hacia Frontera. Aunque se espera que las precipitaciones sean de corta duración, indicó que no se minimizará ningún riesgo, por lo que se reforzó el estado de fuerza con personal distribuido en los cuatro puntos cardinales del municipio, prestando especial atención a las colonias cercanas al Arroyo Frontera. Además, confirmó que los albergues municipales ya se encuentran habilitados y en condiciones para recibir a personas que lo requieran. Por su parte, el director de Servicios Primarios, Raúl Isaac Cárdenas, informó que el municipio dispone de bombas tipo “chupacharcos” para extraer agua de viviendas en caso de inundaciones, además de costales de arena colocados en los sectores que resultaron afectados durante las lluvias registradas en días pasados. Añadió que cuadrillas municipales realizan labores de limpieza en las márgenes y la desembocadura del Arroyo Frontera, particularmente en la carretera 30 y el bulevar Ejército Mexicano, con el propósito de evitar obstrucciones que puedan agravar el flujo del agua durante las precipitaciones.

De manera paralela, el coordinador de Parques y Jardines, Roberto Mauricio, supervisa el desazolve de bocas de tormenta sobre la calle Progreso, buscando agilizar el desfogue de las aguas provenientes del sector conocido como La Lagunita hacia el arroyo. Se informó que también continúa la entrega de agua potable, alimentos y apoyos a las familias que aún enfrentan afectaciones por las lluvias recientes. Finalmente, la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y reportar cualquier emergencia a los teléfonos 866 634 29 90, 866 635 00 85 o al 911.

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