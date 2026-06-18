Alumnos y docentes de la UTC reciben galardón en el Premio a la Vinculación Universidad-Empresa 2026

Como parte de esta distinción, fueron reconocidos varios integrantes de la comunidad universitaria por su destacada participación en las alianzas estratégicas.

La Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) fue reconocida durante la ceremonia del Premio a la Vinculación Universidad-Empresa 2026, organizada por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). Este evento tiene como objetivo principal galardonar las mejores prácticas de colaboración entre las instituciones de educación superior y el sector productivo.

Las autoridades del evento resaltaron la contribución de los perfiles seleccionados al fortalecimiento de la vinculación académica y empresarial de la región.

En la categoría de Docencia, el reconocimiento fue entregado al M.A. Óscar Alfredo Rodríguez Rico.

Por otro lado, en la categoría Estudiantil se distinguió a Jared Alejandro Barraza, de TSU en Metal Mecánica, y a Paulina Guadalupe Salas Ventura, de Ingeniería en Tecnologías de la Información.

Con este tipo de distinciones, la institución académica reafirma su compromiso con la formación de profesionistas altamente capacitados.

Asimismo, consolida la construcción de alianzas con el sector empresarial que impulsan directamente el desarrollo económico y social.