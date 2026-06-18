Alumnos y docentes de la UTC reciben galardón en el Premio a la Vinculación Universidad-Empresa 2026

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Coahuila
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    Alumnos y docentes de la UTC reciben galardón en el Premio a la Vinculación Universidad-Empresa 2026
    Docentes y estudiantes de la UTC fueron distinguidos por su participación en proyectos de vinculación estratégica, contribuyendo al desarrollo académico, empresarial y social de la región. MANUEL RODRÍGUEZ

En el evento también fueron reconocidos docentes y estudiantes por su aportación al fortalecimiento de los lazos entre la academia y el sector productivo

La Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) fue reconocida durante la ceremonia del Premio a la Vinculación Universidad-Empresa 2026, organizada por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). Este evento tiene como objetivo principal galardonar las mejores prácticas de colaboración entre las instituciones de educación superior y el sector productivo.

Como parte de esta distinción, fueron reconocidos varios integrantes de la comunidad universitaria por su destacada participación en las alianzas estratégicas.

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Las autoridades del evento resaltaron la contribución de los perfiles seleccionados al fortalecimiento de la vinculación académica y empresarial de la región.

En la categoría de Docencia, el reconocimiento fue entregado al M.A. Óscar Alfredo Rodríguez Rico.

Por otro lado, en la categoría Estudiantil se distinguió a Jared Alejandro Barraza, de TSU en Metal Mecánica, y a Paulina Guadalupe Salas Ventura, de Ingeniería en Tecnologías de la Información.

Con este tipo de distinciones, la institución académica reafirma su compromiso con la formación de profesionistas altamente capacitados.

Asimismo, consolida la construcción de alianzas con el sector empresarial que impulsan directamente el desarrollo económico y social.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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