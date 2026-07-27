Más de 6 mil personas visitaron el Ecoparque Monclova durante su primer fin de semana: Carlos Villarreal

MONCLOVA, COAH.- Más de 6 mil personas visitaron el Ecoparque Monclova durante su primer fin de semana de reapertura, informó el alcalde Carlos Villarreal Pérez, quien destacó la respuesta de las familias monclovenses a este espacio de recreación. El edil señaló que el parque se consolidó como un punto de encuentro para miles de personas que aprovecharon el fin de semana para convivir, realizar actividades al aire libre y conocer las especies que alberga el zoológico.

“Este fin de semana vivimos una gran jornada en el Ecoparque Monclova, recibiendo a más de 6 mil visitantes que disfrutaron de este espacio pensado para la convivencia familiar, el deporte y el contacto con la naturaleza”, expresó. Villarreal Pérez agradeció la confianza de la ciudadanía y reconoció la participación de las familias que acudieron al Ecoparque tras su reapertura, luego de permanecer cerrado por poco más de un año.

Asimismo, reiteró que este espacio forma parte de la estrategia para ofrecer áreas dignas de convivencia y esparcimiento a los habitantes de Monclova, al tiempo que impulsa el contacto con la naturaleza y fortalece la unión familiar. Actualmente, el Ecoparque alberga una amplia variedad de especies que pueden ser apreciadas por los visitantes, entre ellas avestruces, toros de la India, toro americano, búfalos, tigres de Bengala, cocodrilos, gatos monteses, jabalíes, changos, mapaches, osos, ciervos rojos y cabras, entre otras, convirtiéndose en uno de los principales atractivos para las familias que acuden a este espacio recreativo.

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