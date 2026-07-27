Más de 6 mil personas visitaron el Ecoparque Monclova durante su primer fin de semana: Carlos Villarreal

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    Más de 6 mil personas visitaron el Ecoparque Monclova durante su primer fin de semana: Carlos Villarreal
    Miles de familias recorrieron el Ecoparque Monclova durante su primer fin de semana abierto al público. LIDIET MEXICANO

Más de 6 mil personas acudieron al Ecoparque Monclova durante su primer fin de semana de reapertura, consolidándolo como uno de los principales espacios de convivencia familiar

MONCLOVA, COAH.- Más de 6 mil personas visitaron el Ecoparque Monclova durante su primer fin de semana de reapertura, informó el alcalde Carlos Villarreal Pérez, quien destacó la respuesta de las familias monclovenses a este espacio de recreación.

El edil señaló que el parque se consolidó como un punto de encuentro para miles de personas que aprovecharon el fin de semana para convivir, realizar actividades al aire libre y conocer las especies que alberga el zoológico.

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$!El alcalde Carlos Villarreal Pérez destacó la respuesta ciudadana tras la reapertura del Ecoparque.
El alcalde Carlos Villarreal Pérez destacó la respuesta ciudadana tras la reapertura del Ecoparque. LIDIET MEXICANO

“Este fin de semana vivimos una gran jornada en el Ecoparque Monclova, recibiendo a más de 6 mil visitantes que disfrutaron de este espacio pensado para la convivencia familiar, el deporte y el contacto con la naturaleza”, expresó.

Villarreal Pérez agradeció la confianza de la ciudadanía y reconoció la participación de las familias que acudieron al Ecoparque tras su reapertura, luego de permanecer cerrado por poco más de un año.

$!El zoológico del Ecoparque alberga diversas especies que se han convertido en uno de los principales atractivos para los visitantes.
El zoológico del Ecoparque alberga diversas especies que se han convertido en uno de los principales atractivos para los visitantes. LIDIET MEXICANO

Asimismo, reiteró que este espacio forma parte de la estrategia para ofrecer áreas dignas de convivencia y esparcimiento a los habitantes de Monclova, al tiempo que impulsa el contacto con la naturaleza y fortalece la unión familiar.

Actualmente, el Ecoparque alberga una amplia variedad de especies que pueden ser apreciadas por los visitantes, entre ellas avestruces, toros de la India, toro americano, búfalos, tigres de Bengala, cocodrilos, gatos monteses, jabalíes, changos, mapaches, osos, ciervos rojos y cabras, entre otras, convirtiéndose en uno de los principales atractivos para las familias que acuden a este espacio recreativo.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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