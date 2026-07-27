Captan en video huida armada de ‘El Yeti’, presunto feminicida de Nora, en Torreón

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Torreón
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    Captan en video huida armada de ‘El Yeti’, presunto feminicida de Nora, en Torreón
    Una cámara de seguridad registró la huida del presunto feminicida momentos después de la agresión contra Nora Cecilia. CORTESÍA

Una cámara de seguridad captó la huida de Julio César “N” tras el feminicidio de Nora Cecilia; horas después fue detenido por autoridades estatales

TORREÓN, COAH.- Tras el feminicidio de Nora Cecilia en la colonia Benito Juárez, de Torreón, Julio César “N”, alias “El Yeti”, señalado por las autoridades como el presunto agresor, fue videograbado por una cámara particular mientras huía de la escena del crimen sin playera y portando un cuchillo.

El registro de la cámara privada muestra los hechos cerca de la 01:18 horas del domingo, momento en que el individuo avanza a toda velocidad por una calle de la zona residencial vistiendo únicamente un pantalón, buscando alejarse rápidamente del lugar del ataque.

$!El feminicidio de Nora Cecilia ha generado profunda indignación en la sociedad torreonense.
El feminicidio de Nora Cecilia ha generado profunda indignación en la sociedad torreonense. CORTESÍA
https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-golpea-epidemia-de-burnout-sumando-mil-270-consultas-ante-el-imss-NH22438317

Dicho material audiovisual comenzó a difundirse luego de que las corporaciones confirmaran la captura del implicado, integrándose como un registro relevante para las indagatorias a cargo de la Fiscalía General del Estado de Coahuila.

La secuencia muestra cómo un joven corre metros atrás con la intención de interceptarlo; no obstante, interrumpe la persecución al percatarse de que el sujeto empuña un arma punzocortante, evitando con ello una posible agresión.

En el transcurso de la grabación también se escuchan voces de vecinos que advierten sobre la fuga del individuo y mencionan su alias, “Yeti”, sobrenombre con el que era identificado por habitantes del sector.

Pese a que Julio César “N” logró evadir a los testigos en un primer momento, las corporaciones de seguridad implementaron un operativo de búsqueda en la zona.

Más tarde, agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con la Policía Estatal, lograron su detención y lo trasladaron ante el Ministerio Público para definir su situación jurídica en el marco de las investigaciones.

El feminicidio de Nora Cecilia ha generado profunda indignación en la sociedad torreonense, mientras familiares y personas cercanas a la víctima continúan exigiendo justicia y el esclarecimiento total de los hechos.

Asimismo, han solicitado que las investigaciones se profundicen y que el proceso judicial se lleve con perspectiva de género, para garantizar que el crimen no quede impune.

Corresponderá a los tribunales determinar la responsabilidad penal de Julio César “N”, conforme avancen las investigaciones y se desahoguen las pruebas correspondientes.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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