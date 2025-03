Monclova se llena de basura, contenedores están hasta el tope

Pese a las quejas de los vecinos, el alcalde asegura que no hay complicaciones en el sistema de recolección, pero los contenedores siguen desbordados

MONCLOVA, COAH,. En Monclova se registra un severo problema de saturación de basura en diferentes sectores, problemática que se viene arrastrando desde hace unos días atrás.

Los ciudadanos monclovenses han denunciado a través de redes sociales como los depósitos de basura están hasta el tope, lo cual es un fuerte foco de infección.

TE PUEDE INTERESAR: Ambulantes de Arteaga denuncian aumento excesivo en cuotas municipales

La situación se extiende a una gran cantidad de colonias, donde la basura está por las calles, toda vez que la población sigue colocando más desechos en los “contenedores” y estos se han desbordado por los alrededores.

“Alguien sabe dónde se puede llamar para denunciar este tiradero de basura, es un problema de todos los días, ya queremos que se lleven los contenedores por qué la gente es bien marrana y aún que estén llenos siguen acumulando la basura”, público Isaac Castillo.

Ante la situación, el alcalde Carlos Villarreal Pérez dijo qbasura,ue no hay complicaciones en el sistema de recolección de posiblemente en alguna de las rutas existe alguna problemática con las unidades recolectoras, sin embargo no hay pretexto para que no se dé cobertura en las colonias.

“Lo que hay que hacer ahorita, si la ciudadanía nota una deficiencia es importante reportarlo en las líneas del municipio, se tiene que trabajar en equipo. Eso es lo que tenemos que trabaje en equipo”, dijo el edil.

Mencionó que durante el fin de semana, que se vivió el puente por el natalicio de Benito Juárez, estuvo más “cargado” por las actividades recreativas de la familia.

TE PUEDE INTERESAR: Alcalde de Cuatro Ciénegas dona su sueldo para dotar a escuelas computadoras escolares

Aunado a ello, aseguró que los comercios han tirado su basura en los contenedores que son para uso de la población, cuando ellos tienen espacios exclusivos para sus desechos.

“Se tiene lo necesario pero particularmente lo que se requiere es seguir aumentando las rutas, nos dejaron un padrón vehicular en el tema de los recolectores que se están reparando”.

Finalmente reiteró que lo importante es reporten las problemáticas de saturación de basura.

“Es importante Si en algún momento notan que no pasen el día y la hora, nos avisen como lo han estado avisando en redes sociales”, concluyó el edil.