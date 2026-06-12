Monclova: vinculan a proceso a guardia por asalto a Banamex; robó 180 pesos

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Monclova: vinculan a proceso a guardia por asalto a Banamex; robó 180 pesos
    El guardia de seguridad fue vinculado a proceso por el asalto cometido en una sucursal bancaria de Paseo Monclova y permanecerá en prisión preventiva. LIDIET MEXICANO

El acusado permanecerá en prisión preventiva; Fiscalía descartó la participación de otras personas y estima una pena de hasta 12 años por las agravantes del caso

MONCLOVA, COAH.- El guardia de seguridad señalado por el asalto cometido en una sucursal de Banamex ubicada en Paseo Monclova fue vinculado a proceso, luego de que la Fiscalía General del Estado presentara los datos de prueba recabados durante la investigación.

El delegado regional de la Fiscalía, Everardo Lazo Chapa, informó que la audiencia de imputación se llevó a cabo la tarde del jueves, donde el Ministerio Público hizo del conocimiento del detenido los hechos por los cuales fue acusado.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/exobreros-de-ahmsa-advierten-impediran-salida-de-equipos-tecnologicos-de-la-siderurgica-FD21339639

Explicó que, tras revisarse la imputación, la propia defensa solicitó que se resolviera de inmediato la situación jurídica de su representado, por lo que el juez determinó vincularlo a proceso y otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

PODRÍA ENFRENTAR HASTA 12 AÑOS DE PRISIÓN

El imputado enfrentará el proceso por el delito de robo cometido en institución bancaria con diversas agravantes, entre ellas el uso de un arma de fuego, haber actuado como integrante de una empresa de seguridad privada y la naturaleza del lugar donde se cometió el ilícito.

Lazo Chapa señaló que será durante una etapa posterior cuando se realice la individualización de la pena en caso de una eventual sentencia condenatoria, aunque estimó que las sanciones podrían alcanzar hasta los 12 años de prisión debido a las circunstancias que rodean el caso.

Las investigaciones también permitieron descartar la participación de otras personas que tuvieron contacto con el acusado antes y después del asalto. Entre ellas se encuentra el taxista que lo trasladó al centro comercial y posteriormente lo regresó, así como un compañero de trabajo que le facilitó una motocicleta.

$!La Fiscalía informó que el acusado habría obtenido apenas 180 pesos durante el atraco, pese a las agravantes que enfrenta en el proceso penal.
La Fiscalía informó que el acusado habría obtenido apenas 180 pesos durante el atraco, pese a las agravantes que enfrenta en el proceso penal. CORTESÍA

De acuerdo con la Fiscalía, ambos actuaron sin conocimiento de las intenciones del ahora vinculado a proceso, por lo que no existe evidencia que los relacione con la comisión del delito.

Las autoridades también confirmaron que el arma utilizada durante el asalto estaba amparada por la licencia colectiva de portación asignada a la empresa de seguridad privada para la que laboraba el imputado. Incluso, la compañía prestaba servicios dentro de la misma plaza comercial donde ocurrieron los hechos y, presuntamente, también mantenía labores de vigilancia para la institución bancaria afectada.

Como medida cautelar, el juez impuso prisión preventiva justificada al acusado, debido a que no es originario de Monclova ni cuenta con arraigo suficiente en la región, por lo que permanecerá internado mientras continúa el proceso penal en su contra.

El caso llamó la atención por la escasa cantidad obtenida durante el atraco. Según la investigación, el guardia ingresó armado a la sucursal bancaria y logró apoderarse de apenas 180 pesos antes de abandonar el lugar.

Sin embargo, las grabaciones captadas por cámaras de vigilancia del banco, del centro comercial y del sistema urbano de monitoreo permitieron seguir cada uno de sus movimientos, desde que salió de su centro de trabajo hasta que regresó al mismo tras cometer el delito.

Lo que parecía un plan para pasar desapercibido terminó por convertirse en una carpeta de investigación sólida que hoy mantiene al exguardia enfrentando un proceso penal que podría costarle varios años de libertad por un botín de apenas 180 pesos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Asaltos
Vinculación A Proceso
Investigaciones

Localizaciones


Monclova

Organizaciones


FGE

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Madres buscadoras

Madres buscadoras
true

A los de la CNTE suspéndales el pago

true

POLITICÓN: ¿Investigarán UIF e INE la ruta del ‘cash’ electoral en Coahuila?

Rex, un ejemplar de raza bretón español, fue presentado oficialmente como el nuevo integrante del equipo canino de Aguas de Saltillo, donde apoyará en la detección de fugas ocultas en la red de distribución de agua potable.

Conoce a Rex, el segundo perro detector de fugas que se suma a Agsal
El ambiente futbolero se hizo presente en el Fut Fest, que reunió a más de mil 500 asistentes de manera simultánea para celebrar el triunfo del representativo nacional en un espacio diseñado para la convivencia familiar.

Supera las 3 mil visitas el arranque del ‘Fut Fest’ en Saltillo
Partido entre México y Sudáfrica.

Calendario del Mundial 2026: fechas, horarios y los 72 partidos de la fase de grupos
El goteo de petróleo que llega a la nación caribeña altera la cotidianidad de sus habitantes, transformando el paisaje urbano hacia una movilidad predominantemente peatonal y en bicicleta.

EU bloquea el acuerdo de una empresa de Florida para enviar combustible a Cuba
Los disturbios han causado daños a la propiedad y han dejado a los residentes preocupados por su seguridad.

Ciclo de violencia en el Reino Unido: ataques de odio, agitación de la derecha y disturbios