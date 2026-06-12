Monclova: vinculan a proceso a guardia por asalto a Banamex; robó 180 pesos

MONCLOVA, COAH.- El guardia de seguridad señalado por el asalto cometido en una sucursal de Banamex ubicada en Paseo Monclova fue vinculado a proceso, luego de que la Fiscalía General del Estado presentara los datos de prueba recabados durante la investigación. El delegado regional de la Fiscalía, Everardo Lazo Chapa, informó que la audiencia de imputación se llevó a cabo la tarde del jueves, donde el Ministerio Público hizo del conocimiento del detenido los hechos por los cuales fue acusado.

Explicó que, tras revisarse la imputación, la propia defensa solicitó que se resolviera de inmediato la situación jurídica de su representado, por lo que el juez determinó vincularlo a proceso y otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. PODRÍA ENFRENTAR HASTA 12 AÑOS DE PRISIÓN El imputado enfrentará el proceso por el delito de robo cometido en institución bancaria con diversas agravantes, entre ellas el uso de un arma de fuego, haber actuado como integrante de una empresa de seguridad privada y la naturaleza del lugar donde se cometió el ilícito. Lazo Chapa señaló que será durante una etapa posterior cuando se realice la individualización de la pena en caso de una eventual sentencia condenatoria, aunque estimó que las sanciones podrían alcanzar hasta los 12 años de prisión debido a las circunstancias que rodean el caso. Las investigaciones también permitieron descartar la participación de otras personas que tuvieron contacto con el acusado antes y después del asalto. Entre ellas se encuentra el taxista que lo trasladó al centro comercial y posteriormente lo regresó, así como un compañero de trabajo que le facilitó una motocicleta.

De acuerdo con la Fiscalía, ambos actuaron sin conocimiento de las intenciones del ahora vinculado a proceso, por lo que no existe evidencia que los relacione con la comisión del delito. Las autoridades también confirmaron que el arma utilizada durante el asalto estaba amparada por la licencia colectiva de portación asignada a la empresa de seguridad privada para la que laboraba el imputado. Incluso, la compañía prestaba servicios dentro de la misma plaza comercial donde ocurrieron los hechos y, presuntamente, también mantenía labores de vigilancia para la institución bancaria afectada. Como medida cautelar, el juez impuso prisión preventiva justificada al acusado, debido a que no es originario de Monclova ni cuenta con arraigo suficiente en la región, por lo que permanecerá internado mientras continúa el proceso penal en su contra. El caso llamó la atención por la escasa cantidad obtenida durante el atraco. Según la investigación, el guardia ingresó armado a la sucursal bancaria y logró apoderarse de apenas 180 pesos antes de abandonar el lugar. Sin embargo, las grabaciones captadas por cámaras de vigilancia del banco, del centro comercial y del sistema urbano de monitoreo permitieron seguir cada uno de sus movimientos, desde que salió de su centro de trabajo hasta que regresó al mismo tras cometer el delito. Lo que parecía un plan para pasar desapercibido terminó por convertirse en una carpeta de investigación sólida que hoy mantiene al exguardia enfrentando un proceso penal que podría costarle varios años de libertad por un botín de apenas 180 pesos.

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