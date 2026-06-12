Exobreros de AHMSA advierten: impedirán salida de equipos tecnológicos de la siderúrgica

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    Exobreros de AHMSA advierten: impedirán salida de equipos tecnológicos de la siderúrgica
    Temen que bajo el argumento de recuperar bienes arrendados puedan retirarse activos que forman parte del patrimonio de la empresa. CORTESÍA

Los extrabajadores señalaron que continúan cubiertos los puntos de vigilancia instalados exobreros.

MONCLOVA, COAH.- La orden judicial para devolver más de mil 500 equipos tecnológicos de Altos Hornos de México ya generó una reacción entre los extrabajadores de la acerera. Integrantes del Grupo de Defensa Laboral advirtieron que permanecerán atentos y no permitirán que se retiren bienes de la empresa sin que exista plena certeza de su procedencia.

Julián Torres Ávalos, líder de la organización, señaló que hasta el momento no se ha registrado ningún intento por ingresar a las instalaciones para retirar los equipos cuya devolución fue ordenada por un juzgado federal, ni tampoco han recibido información oficial sobre algún operativo para concretar la entrega.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/esperan-extrabajadores-publicacion-de-la-subasta-de-ahmsa-mantienen-vigilancia-ante-venta-de-activos-DI21293819

“Nosotros queremos que se venda la empresa. Si alguna compañía demuestra legalmente que esos equipos son de su propiedad, no tenemos ningún problema, pero también sabemos que este tipo de movimientos se pueden prestar a situaciones turbias o a que se saquen cosas que realmente pertenecen a AHMSA”, declaró.

El representante de los exobreros explicó que la principal preocupación es que, bajo el argumento de recuperar bienes arrendados, puedan retirarse activos que forman parte del patrimonio de la siderúrgica, por lo que mantendrán vigilancia permanente en los accesos.

Torres Ávalos indicó que continúan cubiertos los puntos de vigilancia instalados por los trabajadores en las puertas de acceso a la planta y que permanecen atentos a cualquier movimiento que pudiera registrarse en los próximos días.

Asimismo, aseguró que han solicitado ser informados de cualquier acción relacionada con el retiro de equipos o bienes de las instalaciones, al considerar que los trabajadores tienen derecho a conocer cualquier operación que impacte el patrimonio de la empresa.

Aunque sostuvo que la postura del grupo es evitar que salgan activos de AHMSA sin una revisión clara, descartó adelantar escenarios de confrontación con autoridades o cuerpos de seguridad.

“No queremos adelantarnos a situaciones que todavía no ocurren. Esperamos que no pase, pero nuestra postura es estar atentos y que no se saque nada sin que exista total claridad”, expresó.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/dan-ultimatum-a-ahmsa-tiene-tres-dias-para-entregar-equipo-tecnologico-valuado-en-mas-de-21-millones-de-pesos-DB21317444

El dirigente también confirmó que hasta ahora no ha existido ningún pronunciamiento por parte del Sindicato Nacional Democrático ni comunicación directa con la dirigencia sindical sobre este tema.

Las declaraciones surgen luego de que un juzgado federal ordenara al síndico de la quiebra acreditar en un plazo de tres días la entrega de mil 592 equipos tecnológicos a la empresa Dell Leasing México, al determinarse que dichos bienes no forman parte de la masa concursal de AHMSA.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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