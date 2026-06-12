Exobreros de AHMSA advierten: impedirán salida de equipos tecnológicos de la siderúrgica

Julián Torres Ávalos, líder de la organización, señaló que hasta el momento no se ha registrado ningún intento por ingresar a las instalaciones para retirar los equipos cuya devolución fue ordenada por un juzgado federal, ni tampoco han recibido información oficial sobre algún operativo para concretar la entrega.

MONCLOVA, COAH.- La orden judicial para devolver más de mil 500 equipos tecnológicos de Altos Hornos de México ya generó una reacción entre los extrabajadores de la acerera. Integrantes del Grupo de Defensa Laboral advirtieron que permanecerán atentos y no permitirán que se retiren bienes de la empresa sin que exista plena certeza de su procedencia.

“Nosotros queremos que se venda la empresa. Si alguna compañía demuestra legalmente que esos equipos son de su propiedad, no tenemos ningún problema, pero también sabemos que este tipo de movimientos se pueden prestar a situaciones turbias o a que se saquen cosas que realmente pertenecen a AHMSA”, declaró.

El representante de los exobreros explicó que la principal preocupación es que, bajo el argumento de recuperar bienes arrendados, puedan retirarse activos que forman parte del patrimonio de la siderúrgica, por lo que mantendrán vigilancia permanente en los accesos.

Torres Ávalos indicó que continúan cubiertos los puntos de vigilancia instalados por los trabajadores en las puertas de acceso a la planta y que permanecen atentos a cualquier movimiento que pudiera registrarse en los próximos días.

Asimismo, aseguró que han solicitado ser informados de cualquier acción relacionada con el retiro de equipos o bienes de las instalaciones, al considerar que los trabajadores tienen derecho a conocer cualquier operación que impacte el patrimonio de la empresa.

Aunque sostuvo que la postura del grupo es evitar que salgan activos de AHMSA sin una revisión clara, descartó adelantar escenarios de confrontación con autoridades o cuerpos de seguridad.

“No queremos adelantarnos a situaciones que todavía no ocurren. Esperamos que no pase, pero nuestra postura es estar atentos y que no se saque nada sin que exista total claridad”, expresó.