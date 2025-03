Multan a ex obrero de AHMSA por vender agua de forma ilegal en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un ex obrero de Altos Hornos de México (AHMSA) fue multado y suspendido del programa de apoyo del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) después de ser descubierto cometiendo diversas irregularidades con el servicio de agua en Monclova.

El ex trabajador no solo acumuló un adeudo de más de 40 mil pesos por varios años sin pagar el servicio, sino que además fue sorprendido vendiendo agua a su vecino a través de una conexión clandestina.

Eduardo Campos Villarreal, gerente del SIMAS Monclova-Frontera, detalló ante medios locales que el hombre se beneficiaba del programa de apoyo para ex trabajadores de AHMSA, que ofrece la exención de cortes en el servicio por falta de pago debido a la crisis económica derivada de la quiebra de la acerera.

Sin embargo, el ex obrero no solo debía 40,732 pesos por un adeudo de más de cuatro años, sino que también había sido multado anteriormente por reconectarse ilegalmente al sistema de agua.

La situación fue detectada cuando las autoridades realizaron una inspección en una vivienda ubicada en la colonia Praderas, donde el ex obrero había instalado una toma clandestina para abastecerse de agua, que luego vendía a su vecino. El hecho no solo demuestra un abuso del programa, sino que también pone en evidencia la falta de respeto hacia las normativas que rigen el uso del agua en la región.

Como resultado de las acciones ilegales del ex trabajador, las autoridades decidieron suspenderle el beneficio y aplicar una multa de aproximadamente 20 mil pesos, lo que, sumado al adeudo pendiente, alcanza más de 60 mil pesos en total.

A pesar de contar con pruebas suficientes para proceder legalmente, las autoridades de SIMAS no tomarán medidas judiciales contra el ex obrero en este momento. No obstante, reiteraron que seguirán vigilando el uso adecuado del servicio y aplicarán sanciones a quienes incurran en actos similares.

Este es el primer caso de abuso del programa que se reporta, por lo que SIMAS exhortó a todos los beneficiarios a hacer un uso responsable y correcto del servicio para evitar futuros problemas.

(Con información de medios locales)