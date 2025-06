Calificativos de la elección judicial en México y Coahuila

Sucesos de la política nacional y local llenaron los espacios de los medios y magullaron a la sociedad mexicana, la cual ya no tiene capacidad de asombro.

VENGANZA. A partir de los resultados del 1 de junio, en la elección del Poder Judicial federal, se puso punto final a la revancha del sujeto de Palenque, a quien, sin embargo, le abollaron la armadura los connacionales.

Casillas abandonadas, carruseles desobedientes y acarreados revanchistas propinaron una derrota al régimen, que esperaba una votación mayor al 20 por ciento del padrón, sin embargo, ¡fallote y pelas! Y los ministros, magistrados y jueces fueron electos por el 11 por ciento de los electores registrados y, además, con el porcentaje más alto de la historia en lo que hace a votos nulos, que sí se emitieron, pero que tuvieron dedicatoria a la progenitora de los personajes de la 4T.

Bueno, las hordas ignorantes −de los “de a 50 pesos por día”− se equivocaron y, en lugar de votar por la dizque abogada Batres, lo hicieron por el Benito Juárez pirata (4T style) −con perdón del Benemérito−, quien presidirá el Poder Judicial a pesar de los cuestionamientos que los mismos grupos indígenas han hecho a la revista Proceso, en el sentido de que fue un “negociador” de AMLO que “enfrentará el rechazo de pueblos originarios que lo señalan por burocratizar despojos con megaproyectos de la 4T y silenciar a víctimas de acoso”.

El resto de los ministros que resultaron ganadores, casi en el mismo orden de los acordeones, tienen todos (as) el sello de haber colaborado con AMLO en alguna etapa de su carrera.

Por lo que el luto nacional será izado a partir de su toma de protesta, fecha en la que el Poder Judicial no tratará actos de justicia, sino de conveniencia política del régimen de la 4T y sus personajes más nefastos y enfermos.

Hannah Arendt lo define mejor: “La triste realidad es que, en su mayor parte, el mal lo causa gente que nunca toma la decisión de ser buena o mala”. Con frecuencia, el mal no es obra de personas profundamente malvadas, sino de personas comunes que no reflexionan sobre sus acciones. Luego no se quejen, mis hordas del Bienestar.

IMPOSTURA. En Coahuila, la elección de magistrados y jueces fue otra chunga, una farsa burda en la que, a fuerza con tanates, el conde de Sierra Nevada nos vino a imponer a sus candidatos, en el golpe de Estado al joven Manolo, que nomás se hizo a una orilla.

De los magistrados que no participaron en la elección, todos son rubencistas, y de los electos el domingo, súmele a: Kaiceros, Griselda, Chuyito gorditas, Yesca, Mery, Isadora y Adriana.

De esa manera, se completa el círculo de poder que rodea a Manolo y lo tendrá sumiso por el resto del sexenio, ya que a la imposición de siete secretarios de Estado y 24 subsecretarios en el Poder Ejecutivo, más los diputados de la marca familiar en el centro de alabanza, digo en el Congreso de Coahuila, resulta evidente saber quién manda en el estado y, si se equivoca, remanda también.

Una vergüenza que funcionarios que hicieron la obra negra de los últimos dos sexenios, escondiendo evidencias de desaparecidos, documentos de la deuda, sellando archivos a 30 años o participando en acciones inconfesables, aparezcan ahora como los paladines del derecho, y que con la carita lavada y las manos sucias pretendan administrar justicia. “El descaro es parte de la diversión”, dicen por ahí.

LOGRO. Fue el que tuvo la coalición de maestros de Coahuila que, después de ocho años de lucha, logró que al menos la Clínica del Magisterio Sección 38, en Saltillo, esté mejorando en los servicios de salud a los agremiados que puntualmente pagan sus cuotas sindicales, mismas que fueron saqueadas por verdaderos criminales ya identificados plenamente, aunque gozando de los privilegios de la impunidad.

Esta semana, la coalición fue testigo del funcionamiento de la sala de hemodiálisis, un quirófano para ambulatorios, reconstrucción de los existentes, remodelación de habitaciones y en general del edificio y mobiliario. Bravo por las heroínas y héroes que resistieron a los orcos y, lejos de amedrentarse, avanzan día con día en la lucha por mejores condiciones. “Insistir, persistir, resistir, pero nunca desistir”, fue su grito siempre.