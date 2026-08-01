Papelerías de Monclova elevan hasta 40% sus ventas por regreso a clases; familias adelantan compras para aliviar gasto

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    Papelerías de Monclova elevan hasta 40% sus ventas por regreso a clases; familias adelantan compras para aliviar gasto
    Las ventas en papelerías de Monclova aumentaron entre 30 y 40 por ciento por el inicio de la temporada de regreso a clases. LIDIET MEXICANO

Las papelerías de Monclova registran un aumento de entre 30 y 40 por ciento en sus ventas por el regreso a clases, mientras familias adelantan sus compras para distribuir mejor el gasto

MONCLOVA, COAH.- El regreso a clases ya comenzó a mover la economía local. Las papelerías de Monclova reportan un incremento de entre 30 y 40 por ciento en sus ventas, impulsado por padres de familia que este año decidieron adelantar la compra de útiles escolares para distribuir el gasto y evitar que el desembolso afecte de golpe su economía.

Así lo informó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en Monclova, Arturo Valdés Pérez, quien señaló que, aunque la temporada fuerte aún no inicia, el movimiento comercial ya es evidente en los negocios dedicados al giro escolar.

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Explicó que muchas familias, especialmente aquellas con dos o más hijos, han optado por adquirir una lista escolar por semana, estrategia que les permite enfrentar de mejor manera los gastos del nuevo ciclo escolar.

Detalló que el costo de las listas escolares depende de la institución educativa y de las marcas solicitadas. En las escuelas públicas, el gasto promedio oscila entre los 900 y mil pesos, mientras que en los colegios particulares puede llegar de 2 mil 500 a 3 mil pesos, ya que en muchos casos se exige el uso de productos de marcas específicas.

Valdés Pérez indicó que las papelerías ofrecen opciones para todos los bolsillos, desde artículos económicos hasta marcas de mayor precio, por lo que la decisión final queda en manos de cada padre de familia.

Añadió que se espera que la actividad comercial aumente considerablemente después del 15 de agosto, conforme se acerque el inicio del ciclo escolar.

Como recomendación, invitó a los consumidores a recorrer varios establecimientos antes de comprar.

“La regla de oro es checar precios, comparar y después comprar. Así pueden aprovechar mejor su dinero”, señaló.

Finalmente, recordó que los días 14 y 15 de agosto se realizará la Feria de Regreso a Clases, organizada por el Municipio y CANACO, donde los comercios ofrecerán descuentos que irán del 5 al 30 por ciento, además de promociones especiales para apoyar la economía de las familias.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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