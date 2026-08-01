Choque en el periférico de Torreón deja dos hombres sin vida

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    Choque en el periférico de Torreón deja dos hombres sin vida
    El automóvil Nissan Sentra quedó completamente destrozado tras impactarse contra un poste metálico en el periférico Raúl López Sánchez. SANDRA GÓMEZ

Dos hombres murieron luego de que el vehículo en el que viajaban se estrellara contra un poste en el periférico Raúl López Sánchez de Torreón

TORREÓN, COAH.- Dos hombres perdieron la vida tras un aparatoso accidente registrado sobre el periférico Raúl López Sánchez de Torreón, a la altura del puente que cruza la carretera a Santa Fe.

Las víctimas viajaban en un automóvil Nissan Sentra azul, con placas FPS-608-B del estado de Coahuila. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor perdió el control del volante, subió al camellón central y terminó impactándose violentamente contra un poste metálico.

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Testigos que circulaban detrás del vehículo señalaron que el automóvil avanzaba en zigzag antes de subir al puente. También indicaron que el copiloto presuntamente no llevaba colocado el cinturón de seguridad.

La fuerza del choque dejó severamente dañada la unidad y provocó la muerte inmediata de sus dos ocupantes. Automovilistas que presenciaron el percance solicitaron apoyo a través del sistema estatal de emergencias 911.

Paramédicos, agentes de Tránsito y Vialidad, así como elementos de otras corporaciones, acudieron al lugar; sin embargo, al revisar a los tripulantes confirmaron que ninguno contaba ya con signos vitales.

Una de las víctimas fue identificada mediante una credencial localizada en el sitio como Jesús Daniel Vázquez Chavarría. Hasta el cierre de esta edición, la identidad del segundo fallecido permanecía sin confirmarse oficialmente.

El área fue acordonada para permitir que personal de Servicios Periciales realizara el levantamiento de indicios. Posteriormente, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para practicarles la necropsia de ley.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas precisas del accidente y establecer si el exceso de velocidad, una falla mecánica u otro factor provocaron que el conductor perdiera el control.

La circulación permaneció parcialmente obstruida mientras se desarrollaban las diligencias y las maniobras para retirar el automóvil siniestrado.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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