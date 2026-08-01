Choque en el periférico de Torreón deja dos hombres sin vida

Las víctimas viajaban en un automóvil Nissan Sentra azul, con placas FPS-608-B del estado de Coahuila. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor perdió el control del volante, subió al camellón central y terminó impactándose violentamente contra un poste metálico.

TORREÓN, COAH.- Dos hombres perdieron la vida tras un aparatoso accidente registrado sobre el periférico Raúl López Sánchez de Torreón , a la altura del puente que cruza la carretera a Santa Fe.

Testigos que circulaban detrás del vehículo señalaron que el automóvil avanzaba en zigzag antes de subir al puente. También indicaron que el copiloto presuntamente no llevaba colocado el cinturón de seguridad.

La fuerza del choque dejó severamente dañada la unidad y provocó la muerte inmediata de sus dos ocupantes. Automovilistas que presenciaron el percance solicitaron apoyo a través del sistema estatal de emergencias 911.

Paramédicos, agentes de Tránsito y Vialidad, así como elementos de otras corporaciones, acudieron al lugar; sin embargo, al revisar a los tripulantes confirmaron que ninguno contaba ya con signos vitales.

Una de las víctimas fue identificada mediante una credencial localizada en el sitio como Jesús Daniel Vázquez Chavarría. Hasta el cierre de esta edición, la identidad del segundo fallecido permanecía sin confirmarse oficialmente.

El área fue acordonada para permitir que personal de Servicios Periciales realizara el levantamiento de indicios. Posteriormente, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para practicarles la necropsia de ley.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas precisas del accidente y establecer si el exceso de velocidad, una falla mecánica u otro factor provocaron que el conductor perdiera el control.

La circulación permaneció parcialmente obstruida mientras se desarrollaban las diligencias y las maniobras para retirar el automóvil siniestrado.