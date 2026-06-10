Por 180 pesos, guardia de Liverpool arriesga su libertad y enfrenta proceso por intento de asalto en Monclova

El delegado regional de la Fiscalía General del Estado, Everardo Lazo Chapa, informó que desde que se reportó el incidente ocurrido el pasado lunes se activaron los protocolos de investigación para esclarecer los hechos e identificar al responsable.

El guardia de seguridad señalado por el intento de asalto a una sucursal de Banamex dentro de Paseo Monclova será presentado ante un juez, donde enfrentará cargos agravados por el delito de robo con violencia en grado de tentativa.

MONCLOVA, COAH.- Lo que parecía ser un plan cuidadosamente preparado terminó por derrumbarse gracias al seguimiento de las cámaras de vigilancia.

Agentes de la Policía de Investigación, peritos y personal ministerial realizaron las primeras diligencias, mientras que el sistema de videovigilancia urbana del C4 permitió reconstruir, paso a paso, la ruta seguida por el sospechoso.

Las indagatorias establecieron que el presunto responsable laboraba como guardia de seguridad en la tienda Liverpool, ubicada dentro del mismo complejo comercial donde se encuentra la institución bancaria.

De acuerdo con la investigación, el hombre solicitó prestada una motocicleta a un compañero de trabajo para trasladarse a otro punto de la ciudad, donde abordó un taxi. Posteriormente, regresó al centro comercial, ingresó al banco y presuntamente cometió el ilícito.

Tras abandonar la sucursal bancaria, volvió a utilizar el servicio de taxi, recuperó la motocicleta y regresó a su lugar de trabajo intentando pasar desapercibido.

Durante todo el recorrido habría realizado cambios de vestimenta con la intención de evitar ser identificado; sin embargo, las cámaras de vigilancia permitieron seguir cada uno de sus movimientos hasta establecer plenamente su identidad.

La Fiscalía informó que el monto obtenido durante el atraco fue de apenas 180 pesos, cantidad que contrasta con las consecuencias legales que ahora enfrenta el acusado.

Lazo Chapa explicó que el delito presenta agravantes importantes, ya que fue cometido dentro de una institución bancaria, utilizando un arma de fuego y presuntamente por un integrante de una empresa de seguridad privada, circunstancias que serán consideradas durante el proceso penal.

Las autoridades continúan integrando la carpeta de investigación y esperan concretar el mandamiento judicial para que el imputado sea presentado ante el juez que definirá su situación jurídica.

Cabe recordar que el intento de asalto ocurrió la tarde del lunes en una sucursal de Banamex ubicada dentro de Paseo Monclova, provocando una intensa movilización de corporaciones policiacas que sorprendió a clientes y comerciantes.

Con el avance de las investigaciones, se descubrió que el presunto responsable no era un extraño para quienes laboran en el centro comercial, sino un guardia de seguridad asignado a Liverpool.

Según las autoridades, el hombre utilizó una pistola calibre .380 para amenazar al personal bancario y exigir dinero en efectivo. Aunque logró apoderarse únicamente de 180 pesos, la evidencia captada por las cámaras terminó por conducir a su identificación y captura.

Ahora, quien tenía la responsabilidad de brindar seguridad a clientes y trabajadores enfrenta un proceso penal que podría agravarse por las circunstancias en las que se cometió el delito. De custodiar una plaza comercial pasó a ocupar el banquillo de los acusados por un intento de asalto que mantiene la atención de las autoridades estatales.