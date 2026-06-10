Nace bebé en plena carretera durante traslado de emergencia en Frontera

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Nace bebé en plena carretera durante traslado de emergencia en Frontera
    Tras el alumbramiento, tanto la madre de 34 años como el recién nacido fueron estabilizados y trasladados a la Clínica 7 del IMSS, donde quedaron bajo observación médica sin que se reportaran complicaciones. REDES SOCIALES

La madre, quien cursaba la semana 41 de embarazo, presentó la ruptura de fuente durante el trayecto al hospital

FRONTERA, COAH.- Lo que inició como un traslado de urgencia hacia una unidad médica terminó con el nacimiento de un bebé a un costado de la Carretera Federal 30, en el municipio de Frontera, luego de que una mujer embarazada presentara un avance repentino en el trabajo de parto cuando se dirigía al hospital.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 02:10 horas, a la altura del sector Diana Laura, donde familiares de Sandra Leticia ¨N¨, de 34 años y con domicilio en San Buenaventura, solicitaron apoyo tras percatarse de que el nacimiento era inminente.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/suspende-congreso-de-coahuila-a-antonio-flores-por-ausencias-injustificadas-EH21265001

De acuerdo con la información proporcionada, la mujer viajaba en un vehículo particular rumbo a recibir atención médica cuando comenzó a presentar contracciones cada vez más intensas. Instantes después sufrió la ruptura de fuente, situación que obligó a detener la marcha del automóvil para pedir ayuda.

Al arribar al lugar, paramédicos encontraron a la mujer en la parte trasera del vehículo. La paciente se encontraba consciente y orientada, además de cursar la semana 41 de gestación.

Debido a las condiciones en que se desarrollaba el trabajo de parto, ya no fue posible continuar con el traslado previo al nacimiento, por lo que el alumbramiento tuvo que ser asistido en el sitio.

Tras las maniobras correspondientes, la mujer dio a luz a un bebé del sexo masculino, quien nació en buenas condiciones de salud. Según el reporte de atención, el recién nacido obtuvo una calificación APGAR de nueve puntos.

Luego del nacimiento, el menor fue cubierto con una manta térmica y colocado bajo resguardo mientras ambos pacientes eran preparados para su traslado a una unidad médica.

Durante el trayecto hacia el Hospital General de Zona Número 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, la madre presentó la expulsión de la placenta y el sangrado propio del proceso de parto, por lo que continuó recibiendo atención prehospitalaria.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/recortan-horarios-de-clase-en-coahuila-para-ver-juego-inaugural-de-mexico-en-el-mundial-OH21262950

Finalmente, tanto la mujer como el recién nacido ingresaron a la Clínica 7 del IMSS, donde quedaron bajo observación y valoración médica, sin que se reportaran complicaciones derivadas del nacimiento.

El incidente movilizó a cuerpos de emergencia hacia uno de los accesos al municipio de Frontera y convirtió un traslado hospitalario en una intervención médica realizada antes de que la paciente pudiera llegar al área de maternidad.

(Con información de medios locales)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Maternidad
Salud

Localizaciones


Frontera

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Representantes de CANACO y autoridades de Protección Civil revisaron estrategias de prevención, capacitación y respuesta ante emergencias para fortalecer la seguridad en los negocios de Torreón.

Protección Civil y CANACO Torreón refuerzan protocolos para negocios más seguros
Manolo Jiménez Salinas defendió la legalidad de la elección en Coahuila y consideró que los señalamientos de Morena carecen de sustento.

Califica Manolo Jiménez como ‘justificaciones’ los reclamos de Morena por la elección del 7 de junio
El legislador consideró que el partido no dio la importancia necesaria al proceso electoral, pese a ser la única elección celebrada en el país.

Morena Nacional abandonó a sus candidatos en Coahuila: Alberto Hurtado
Ante los problemas de movilidad registrados en Monterrey, el Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe, ubicado en Ramos Arizpe, ha comenzado a posicionarse como una alternativa para quienes viajan hacia la Ciudad de México o Cancún.

¿Eres regio y viajas a CDMX desde Monterrey? Mejor hazlo desde Saltillo
Cuadrillas municipales efectuaron trabajos de limpieza profunda en callejones de la colonia Morelos

Refuerza Municipio de Saltillo labores de limpieza en callejones de diversas colonias
true

Cómo Samuel casi perdió la sede del Mundial

Palabra desgastada

Palabra desgastada
Tropezón morenista

Tropezón morenista