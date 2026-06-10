Nace bebé en plena carretera durante traslado de emergencia en Frontera

Los hechos ocurrieron alrededor de las 02:10 horas, a la altura del sector Diana Laura, donde familiares de Sandra Leticia ¨N¨, de 34 años y con domicilio en San Buenaventura, solicitaron apoyo tras percatarse de que el nacimiento era inminente.

FRONTERA, COAH.- Lo que inició como un traslado de urgencia hacia una unidad médica terminó con el nacimiento de un bebé a un costado de la Carretera Federal 30, en el municipio de Frontera , luego de que una mujer embarazada presentara un avance repentino en el trabajo de parto cuando se dirigía al hospital.

De acuerdo con la información proporcionada, la mujer viajaba en un vehículo particular rumbo a recibir atención médica cuando comenzó a presentar contracciones cada vez más intensas. Instantes después sufrió la ruptura de fuente, situación que obligó a detener la marcha del automóvil para pedir ayuda.

Al arribar al lugar, paramédicos encontraron a la mujer en la parte trasera del vehículo. La paciente se encontraba consciente y orientada, además de cursar la semana 41 de gestación.

Debido a las condiciones en que se desarrollaba el trabajo de parto, ya no fue posible continuar con el traslado previo al nacimiento, por lo que el alumbramiento tuvo que ser asistido en el sitio.

Tras las maniobras correspondientes, la mujer dio a luz a un bebé del sexo masculino, quien nació en buenas condiciones de salud. Según el reporte de atención, el recién nacido obtuvo una calificación APGAR de nueve puntos.

Luego del nacimiento, el menor fue cubierto con una manta térmica y colocado bajo resguardo mientras ambos pacientes eran preparados para su traslado a una unidad médica.

Durante el trayecto hacia el Hospital General de Zona Número 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, la madre presentó la expulsión de la placenta y el sangrado propio del proceso de parto, por lo que continuó recibiendo atención prehospitalaria.