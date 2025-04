Reabren ‘Las Playitas’ en Cuatro Ciénegas tras 20 años cerradas

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Luego de permanecer cerradas durante más de dos décadas por motivos de conservación ambiental, “Las Playitas” en Cuatro Ciénegas—uno de los parajes naturales más emblemáticos del norte de México— han reabierto sus puertas al público, provocando tanto emoción como preocupación entre ciudadanos, ambientalistas y visitantes.

El anuncio fue difundido a través de la página Cuatro Ciénegas Magic Town, donde se invitó al turismo local y nacional a redescubrir este paraíso de aguas cristalinas ubicado dentro de un área natural protegida.

No obstante, la reapertura no estuvo exenta de polémica. Grupos ambientalistas y ciudadanos expresaron su inconformidad ante el posible impacto negativo que la afluencia masiva de visitantes podría tener sobre este ecosistema único en el mundo. “Durante 20 años el área se mantuvo intacta. Si no se controla el acceso, el daño será irreversible”, advirtieron.