Trabajaban tranquilos y apareció Julión Álvarez; así fue la inesperada visita del cantante en Monclova

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    Trabajaban tranquilos y apareció Julión Álvarez; así fue la inesperada visita del cantante en Monclova
    Julión Álvarez convivió con trabajadores de La Violeta en Monclova durante una visita inesperada. COMERCIALIZADORA DE CARNES LA VIOLETA

Julión Álvarez sorprendió a empleados de La Violeta en Monclova al visitar el establecimiento y convivir con ellos durante su jornada laboral

MONCLOVA, COAH.- Una jornada laboral que parecía transcurrir con normalidad terminó en una experiencia inolvidable para trabajadores de la Comercializadora de Carnes “La Violeta”, luego de que recibieran la inesperada visita del cantante mexicano Julión Álvarez.

El intérprete llegó al establecimiento ubicado en Estancias de Santa Anna, en Monclova, sin previo aviso, sorprendiendo a los empleados que se encontraban realizando sus actividades habituales.

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La presencia del artista generó emoción entre el personal, quienes aprovecharon el momento para acercarse, saludarlo y solicitar fotografías. De acuerdo con quienes estuvieron presentes, Julión Álvarez mantuvo una actitud cercana y amable, atendiendo las peticiones de los trabajadores y compartiendo algunos minutos de convivencia.

El encuentro fue compartido por la propia empresa a través de sus redes sociales, donde publicó imágenes del cantante junto al equipo de trabajo acompañado del mensaje: “POV: Estás trabajando tranquilo... y de repente entra Julión Álvarez. Qué gusto recibirte en Comercializadora de Carnes ‘La Violeta’. ¡Gracias por la visita y por la foto con nuestro equipo!”

La publicación rápidamente generó reacciones entre usuarios, quienes destacaron la sencillez del cantante y la forma en que interactuó con los empleados del negocio monclovense.

La visita del llamado “Rey de la Taquilla” se convirtió en un momento especial para los trabajadores de La Violeta, al permitirles convivir de manera cercana con una de las figuras más reconocidas de la música regional mexicana.

El gesto del artista fue celebrado por seguidores, quienes resaltaron que este tipo de encuentros muestran una faceta más personal de los artistas al mantener contacto directo con sus admiradores y con la comunidad que los recibe.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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