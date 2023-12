Muere Lizeth Hernández, ex titular de Pronnif en Monclova; por agresiva enfermedad

Su esposo, Pedro Collazo, en entrevista con VANGUARDIA , expuso que lamentablemente la ex funcionaria se quedó dormida el pasado 2 de noviembre y ya no logró despertar.

LAMENTAN EL DECESO

La comunidad de Castaños, donde nació y fue servidora pública municipal se encuentra de luto, la gran mayoría lamenta la pérdida de la familia Hernández Elías.

“Cada risa y cada enseñanza vivida las guardaré como un tesoro... gracias por ser mi maestra en aquellas Vacaciones con Jesús, me enseñaste que aunque la vida se torne dura, siempre debemos darle una buena cara y sacar una sonrisa”.

“Fuiste una muy valiente guerrera preciosa, entregaste todo lo que tenías y mírate ya yaciendo a la Derecha del Señor, goza de ese eterno descanso y vive ese viaje sin regreso”.

“Tantas memorias vienen a mi mente, siempre desde niña muy carismática, risueña, empática y de carácter, porque siempre te defendiste, incluso de la enfermedad. Hoy no perdiste, ganaste, ya tu misión está hecha, dejaste huella en tu corto vivir”.

”Aún no puedo creer que ya no estarás y que pospusimos tanto vernos por andar corriendo siempre, la vida es muy cortita y no nos damos cuenta, parece que fue ayer que no reíamos en la oficina y hoy ya no estás ... te adelantaste mucho Liz, descansa en paz”.

Fueron muchos los mensajes de este tipo que se compartieron en redes por gente que conoció y quiso a la joven mujer que hoy dejó de padecer.