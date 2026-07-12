Muere mujer tras volcadura en carretera de General Cepeda

Una mujer perdió la vida y cuatro personas más resultaron lesionadas tras la volcadura de una camioneta registrada la mañana de este domingo en el ejido Porvenir de Tacubaya, en el municipio de General Cepeda. El accidente ocurrió alrededor de las 11:00 horas, en el kilómetro 36 del camino vecinal Palma Gorda-General Cepeda. De acuerdo con información de las autoridades municipales, Gilberto Zapata Sánchez, de 34 años, conducía una camioneta Ford Escape blanca de oriente a poniente.

Como copiloto viajaba su hermana, Laura Leticia, de 43 años, además de otros tres integrantes de la familia. Todos se dirigían al ejido Porvenir de Tacubaya para visitar un terreno que habían adquirido. Las primeras investigaciones indican que el exceso de velocidad provocó que el conductor perdiera el control de la unidad y saliera del camino hacia su lado derecho. La camioneta volcó en varias ocasiones. Durante el accidente, la copiloto salió proyectada y perdió la vida en el lugar.

Gilberto Zapata Sánchez resultó lesionado. Otras dos mujeres y un hombre también fueron atendidos por paramédicos de la Secretaría de Salud. Los sobrevivientes fueron trasladados a la Clínica 1 del IMSS, en Saltillo, para recibir atención médica. Elementos de la Policía Estatal y de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes. La carretera permaneció cerrada en ambos sentidos durante aproximadamente una hora, mientras se efectuaba el peritaje de tránsito terrestre.