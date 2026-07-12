Muere mujer tras volcadura en carretera de General Cepeda

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Coahuila
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    Muere mujer tras volcadura en carretera de General Cepeda
    La camioneta Ford Escape terminó entre la maleza después de dar varias volteretas fuera del camino. JUAN FRANCISCO VALDÉS

La víctima viajaba con cuatro familiares rumbo al ejido Porvenir de Tacubaya; el conductor perdió el control de la camioneta y cuatro personas más resultaron lesionadas

Una mujer perdió la vida y cuatro personas más resultaron lesionadas tras la volcadura de una camioneta registrada la mañana de este domingo en el ejido Porvenir de Tacubaya, en el municipio de General Cepeda. El accidente ocurrió alrededor de las 11:00 horas, en el kilómetro 36 del camino vecinal Palma Gorda-General Cepeda.

De acuerdo con información de las autoridades municipales, Gilberto Zapata Sánchez, de 34 años, conducía una camioneta Ford Escape blanca de oriente a poniente.

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Como copiloto viajaba su hermana, Laura Leticia, de 43 años, además de otros tres integrantes de la familia. Todos se dirigían al ejido Porvenir de Tacubaya para visitar un terreno que habían adquirido.

Las primeras investigaciones indican que el exceso de velocidad provocó que el conductor perdiera el control de la unidad y saliera del camino hacia su lado derecho. La camioneta volcó en varias ocasiones. Durante el accidente, la copiloto salió proyectada y perdió la vida en el lugar.

$!La circulación permaneció cerrada en ambos sentidos mientras se desarrollaban las labores periciales.
La circulación permaneció cerrada en ambos sentidos mientras se desarrollaban las labores periciales. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Gilberto Zapata Sánchez resultó lesionado. Otras dos mujeres y un hombre también fueron atendidos por paramédicos de la Secretaría de Salud. Los sobrevivientes fueron trasladados a la Clínica 1 del IMSS, en Saltillo, para recibir atención médica.

Elementos de la Policía Estatal y de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes. La carretera permaneció cerrada en ambos sentidos durante aproximadamente una hora, mientras se efectuaba el peritaje de tránsito terrestre.

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La copiloto salió proyectada de la unidad durante la volcadura y falleció en el sitio. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Al concluir las investigaciones, las autoridades ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo).

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