Muere niña de 2 años tras ser atropellada en ejido 8 de Enero en Frontera

La menor fue identificada como Alma Romina, de 2 años. El accidente ocurrió en Frontera alrededor de las 11:15 horas en el cruce de las calles Venustiano Carranza e Ignacio Allende.

FRONTERA, COAH.- El dolor se apoderó del ejido 8 de Enero luego de que una niña de apenas dos años de edad perdiera la vida tras resultar lesionada en un accidente en el que se vio involucrado un camión de carga de la empresa Interceramic.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, la familia se encontraba en el domicilio de la abuela materna cuando arribó un camión con material para construcción, el cual realizaría una descarga en el patio trasero del inmueble.

Durante la maniobra, la pequeña cruzó por el frente de la unidad. El operador del camión, identificado como José “N”, no logró advertir su presencia y la menor fue atropellada.

Alma Romina fue auxiliada de inmediato y trasladada de emergencia a la Clínica 7 del IMSS, en Monclova, donde ingresó al área de Urgencias. A pesar de los esfuerzos del personal médico, el doctor José Manuel González confirmó su fallecimiento a consecuencia de las lesiones que presentaba.

En el hospital, las autoridades realizaron las diligencias correspondientes y entrevistaron a Herminia González, madre de la menor y residente del ejido 8 de Enero.

La noticia causó profunda consternación entre familiares, vecinos y habitantes de la comunidad, quienes lamentaron la pérdida de una vida tan pequeña.

Las autoridades competentes tomaron conocimiento de los hechos y mantienen las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y deslindar responsabilidades.