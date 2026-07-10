Canacintra Monclova pide a Claudia Sheinbaum centrar esfuerzos en reactivar AHMSA

El líder empresarial sostuvo que la situación de los trabajadores y de las empresas proveedoras afectadas por la paralización de la siderúrgica debe ocupar el centro de los esfuerzos de las autoridades federales.

MONCLOVA, COAH.- Con 14 mil extrabajadores aún en espera de sus finiquitos, el presidente de Canacintra Monclova, Jorge Mtanous, afirmó que para los monclovenses la prioridad es el rescate y la reactivación de Altos Hornos de México (AHMSA), por encima de la atención mediática que ha generado el proceso judicial contra Alonso Ancira, dueño de esta acerera.

“Lo que interesa a los monclovenses es rescatar y reactivar a AHMSA. Hay 14 mil familias esperando sus finiquitos y una oportunidad para volver a tener ingresos”, expresó.

Mtanous calificó como una “cortina de humo” la atención pública que ha generado la orden de aprehensión contra el exdirector de AHMSA, al considerar que este tema no resolverá la situación económica de los trabajadores ni de los proveedores que mantienen adeudos pendientes.

“La Presidenta debe enfocarse en lo que le corresponda legalmente, pero nosotros estamos interesados en rescatar a las familias que se quedaron afectadas. El que vayan por Alonso Ancira no va a cambiar la vida de los trabajadores ni va a traerlo para que les pague a los trabajadores o a los empresarios que nos quedamos colgados de las deudas”, declaró.

El proceso judicial contra Alonso Ancira, exdirector de AHMSA, fue reactivado luego de que incumpliera con el último pago del acuerdo reparatorio firmado con Petróleos Mexicanos (Pemex) por el caso Agronitrogenados, confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante una reciente conferencia matutina, la mandataria informó que el empresario no ha cubierto la totalidad del convenio económico pactado con la empresa productiva del Estado, situación que motivó la reanudación del procedimiento penal en su contra.

Sheinbaum señaló que será la Fiscalía General de la República (FGR) la encargada de informar sobre el estado actual del caso y las acciones legales que seguirán tras el incumplimiento del acuerdo.

El acuerdo reparatorio, identificado como 211/2019, fue firmado entre AHMSA y Pemex para resarcir un daño por 216.6 millones de dólares derivado de la compra de la planta de Agronitrogenados.

En ese contexto, Mtanous reiteró que la atención de las autoridades debe centrarse en la reactivación de AHMSA y en la solución de los pendientes laborales y financieros que afectan a la Región Centro de Coahuila.

“Si ellos quieren seguir con ese pleito, que lo hagan, pero la Presidenta debe enfocar sus esfuerzos en rescatar a las familias que se quedaron afectadas”, agregó.

El presidente de Canacintra también señaló que existe expectativa de que el 15 de julio se presenten avances concretos en el proceso relacionado con la subasta de la siderúrgica.

“Hemos hablado y esperamos que no pase de estos días. Si el 15 de julio, como lo dijeron, se puede llevar a cabo, esperamos que así sea”, comentó.

Finalmente, hizo un llamado a que los esfuerzos de las autoridades se orienten a generar condiciones para el rescate de AHMSA, el pago de finiquitos y la recuperación de la actividad económica en Monclova.