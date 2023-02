“Falta la sensibilidad real en los gobiernos y en las instituciones. Me pregunto ¿Cuánto gastaría un gobierno municipal o del Estado en atender un refugio para mujeres en situación de violencia? Y me parece que el presupuesto que nos asignan no alcanzaría para que, dentro de una institución de gobierno, lo hicieran” , comentó la activista.

Recuerdo mucho las palabras de un político, hace años que decía que un peso puesto en sociedad civil se multiplicaba a 10, agregó, porque en sociedad civil hacemos esfuerzos porque ese dinero rinda y en las instituciones no, pero además no tienen esta sensibilidad en realidad.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Separación en Fuente? Saltillense lo pone en práctica; reduce su basura a una bolsa por quincena

Señaló que, pese a que el presupuesto federal de este año subió, el presupuesto para Refugios continúa igual, “se quedó exactamente igual que el año pasado, no contemplaron la inflación, no contemplaron que teníamos otras necesidades, no contemplaron que el año pasado nos redujeron el presupuesto, nada”, reiteró.

Y ahí es donde vemos que en realidad no hay una voluntad, existe en el discurso, pero no en la realidad, aseguró, porque por ejemplo no se cuenta con un programa formal de apoyo a los refugios, aunque existe un decreto del 2007 donde se decía que se debería apoyar a los refugios y puede ser en especie, pero no ha existido, lamentó.

“Tenemos convenios con instituciones, que vamos logrando y hacemos convenios para apoyos, pero no existe un programa formal, y desde mi punto de vista en Coahuila debiera existir un programa formal, puesto que hay cinco refugios”, reiteró la Directora de la Fundación.