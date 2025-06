‘No habrá impunidad en Coahuila’: FGE presenta al presunto feminicida de menor

“En Coahuila no habrá impunidad, no habrá tolerancia y no hay cabida para quienes atenten contra la vida o la integridad de cualquier persona que habite en nuestro estado”, declaró este miércoles el fiscal general Federico Fernández Montañez, durante una conferencia de prensa en la que se informó sobre el hallazgo del cuerpo de una menor víctima de feminicidio en la región Carbonífera.

