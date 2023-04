¡No te aceleres! Arranca en Saltillo campaña de prevención de accidentes viales

El Gobierno Municipal de Saltillo inició una campaña de prevención de accidentes, como parte de su programa de educación vial.

Con mensajes breves hace un llamado conductores de vehículos a tomar conciencia para evitar accidentes que podrían resultar de fatales consecuencias.

TE PUEDE INTERESAR: Se reactiva incendio en bodegas del IMSS en Arteaga; fuego es controlado por bomberos

En la campaña se aborda la importancia de no manejar bajo los efectos de las bebidas embriagantes, no conducir a exceso de velocidad y no usar el teléfono mientras se maneja.

La campaña busca reforzar el menaje de que los accidentes automovilísticos se pueden prevenir.