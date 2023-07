Ofrece Airbnb en Coahuila hasta 5 mil habitaciones

A nivel estatal, hay de 4 mil a 5 mil habitaciones “airbnb”, que evaden alrededor de 30 millones de pesos, por lo menos, del Impuesto Sobre Hospedaje, informa Héctor Horacio Dávila Rodríguez, dirigente hotelero, al indicar que en Pueblos Mágicos como Cuatro Ciénegas y Parras de la Fuente hay más habitaciones de este tipo que de hoteles.

Son una competencia totalmente desleal, no pagan ningún impuesto, no pagan uso de suelo, se “cuelgan” de la publicidad, no son regulados por Protección Civil ni por Salud; los servicios de agua potable y electricidad los pagan como consumo doméstico y no como comercial, y no se puede competir contra eso. señaló el vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Coahuila.

Los hoteleros piden “piso parejo” porque, por ejemplo, en Cuatro Ciénegas el 60% de los cuartos disponibles son tipo “airbnb”, representando alrededor de 300 habitaciones. En Parras ocurre algo similar.

“A nivel estatal hay alrededor de 4 mil a 5 mil habitaciones, ha crecido exponencialmente, cada año crece de un 20 a un 25%. Cualquier gente que tenga su sala, ya no la utiliza para nada porque ya no tiene güercos, ninguna relación, pues la hace una habitación para rentarla”.

“Lo peor del caso es que no estamos teniendo control de quién llega a Coahuila y quién se está quedando. Tienes una casita donde vives solo, sobraron dos cuartos, los divides, un baño para los dos o propio, lo subes a la plataforma, empiezas a cobrar y te puedes llevar 15 mil ó 20 mil pesos sin pagar un solo impuesto”.

En el estado, hay alrededor de 15 mil 500 cuartos de hotel, pero hay municipios donde los “airbnb” superan la cantidad que ofertan, dijo, al señalar que la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos de Coahuila y el diputado federal Jericó Abramo Masso, están trabajando sobre el tema.

Asimismo, por escrito, los hoteleros pidieron la intervención del Congreso del Estado para actualizar las leyes o crear una que regule estos negocios que evaden el pago de impuestos y pagan servicios con tarifas que no les corresponden.

Dávila Rodríguez recordó que con la Carrera 21K, los hoteleros no vieron reflejado un incremento en la ocupación de cuartos, los foráneos se fueron a las casas de hospedaje, que no pagan el Impuesto Sobre Hospedaje, cuyos recursos se invierten en la promoción de los municipios.