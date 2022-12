Desde las primeras horas de este 25 de diciembre, usuarios de redes sociales en Saltillo comenzaron a ofrecer el servicio de traslado de pasajeros en automóviles particulares.

Un usuario de Facebook, identificado como Tello Tello, explicó que esta iniciativa surgió debido a la falta de transporte público en la ciudad, situación que se agravó este domingo a causa de las fiestas con motivo de la navidad.

Informó que anteriormente ofrecía este servicio a través de plataformas digitales como Didi e InDrive, pero como no ha podido actualizar la documentación que le están solicitando a los choferes para la regularización de vehículos afiliados a InDrive, decidió ofrecer traslados a través de las redes.

“La gente busca carro, sobre todo hoy porque el transporte no pasa con la misma frecuencia que otros días y ha habido mucho trabajo desde temprano, la gente necesita moverse de un lugar a otro y me han contactado por Facebook”, comentó el chofer.

El precio de los traslados, dice, se establece en común acuerdo con los usuarios.

“Los que necesitan carro que me han estado buscando me ofrecen precios que les conviene pagar; he trasladado a gente de Ramos a Saltillo por 120 pesos, es la tarifa más cara. Ya dentro de la ciudad depende de la distancia”, explica Tello.

Otro caso es el del usuario que se identifica como Globe Tower, quien expuso que no es chofer de ninguna plataforma de renta de vehículos, pero ofrece el servicio de taxi con previo acuerdo.