Ojo, Coahuila: Santander ofrece 5 mil becas para fortalecer negocios de emprendedores

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    Ojo, Coahuila: Santander ofrece 5 mil becas para fortalecer negocios de emprendedores
    Banco Santander México abrió una convocatoria para otorgar 5 mil becas gratuitas de capacitación dirigida a emprendedores y pequeñas empresas. ARCHIVO

La convocatoria gratuita brindará capacitación en línea con certificación universitaria y estará abierta hasta el 30 de julio de 2026

Con el propósito de fortalecer las capacidades de quienes impulsan pequeños y medianos negocios en el país, Banco Santander México abrió la convocatoria del Curso Santander Educación y Formación PyME, mediante la cual otorgará 5 mil becas gratuitas para capacitación en línea con certificación de instituciones académicas de prestigio en América Latina, entre ellas las de Coahuila.

El programa tendrá una duración de tres meses y será impartido a través de la plataforma Coursera. Está dirigido a personas mayores de 16 años con nacionalidad mexicana que sean emprendedoras, profesionistas, empleados, innovadores o formen parte de una Persona Física con Actividad Empresarial (PFAE), microempresa o PyME.

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Las becas estarán disponibles para participantes de Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán.

El objetivo es brindar herramientas prácticas que permitan fortalecer la gestión empresarial, mejorar la toma de decisiones y fomentar el crecimiento de negocios más competitivos e innovadores.

Entre los cursos que integran la oferta académica se encuentran Gestión empresarial exitosa para PyMEs, certificado por la Pontificia Universidad Católica de Chile; ¿Cómo tomar decisiones financieras que agreguen valor?, avalado por la Universidad de los Andes; y Escalamiento exitoso e innovación en los negocios, también certificado por la Pontificia Universidad Católica de Chile.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 30 de julio de 2026, mientras que la evaluación y selección de las personas beneficiarias se llevará a cabo el 31 de julio.

Con esta estrategia, Banco Santander México busca ampliar las oportunidades de formación para el sector emprendedor y contribuir al fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas mediante capacitación especializada y certificaciones con valor curricular.

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