Capturan en Estados Unidos a presunto feminicida de Silvia; será entregado a Coahuila (video)

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Monclova
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    Capturan en Estados Unidos a presunto feminicida de Silvia; será entregado a Coahuila (video)
    El fiscal Federico Fernández Montañez informó que la captura fue resultado de un operativo coordinado entre autoridades mexicanas y agencias de seguridad de Estados Unidos. LIDIET MEXICANO

El fiscal informó que Ramiro “N” permanece bajo custodia del ICE en Dallas mientras se desarrolla el proceso para su entrega a las autoridades mexicanas

MONCLOVA, COAH.- A solo unos días del feminicidio que conmocionó a Monclova, el presunto responsable ya fue capturado. Ramiro “N”, señalado por asesinar a golpes a Silvia y escapar hacia Estados Unidos, fue detenido en el condado de Sherman, Texas, tras un operativo de inteligencia realizado de manera coordinada entre autoridades mexicanas y agencias de seguridad estadounidenses.

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, confirmó la captura. Aseguró que el presunto feminicida se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, desde donde se llevarán a cabo los procedimientos para su entrega a las autoridades de Coahuila.

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“En Coahuila el que la hace la paga”, sentenció el fiscal al informar sobre la detención.

Explicó que, en cuanto la Fiscalía tuvo conocimiento del feminicidio ocurrido el pasado fin de semana en Monclova, se desplegó un operativo con cercos de búsqueda e inteligencia. Esto, luego de establecer que el presunto agresor había huido en su propio vehículo y cruzado la frontera norte del país.

$!Ramiro “N”, señalado como probable responsable del feminicidio, fue detenido en el condado de Sherman, Texas, tras huir hacia Estados Unidos.
Ramiro “N”, señalado como probable responsable del feminicidio, fue detenido en el condado de Sherman, Texas, tras huir hacia Estados Unidos. REDES SOCIALES

Fernández Montañez destacó que la captura fue posible gracias a la coordinación entre el Gobierno del Estado, corporaciones municipales, autoridades federales, la Fiscalía General de la República y diversas agencias de seguridad de Estados Unidos.

Indicó que la intervención de las autoridades estadounidenses obliga a seguir un procedimiento internacional para concretar la entrega del detenido. Por ello, en las próximas horas continuará el proceso legal para que Ramiro “N” enfrente la justicia en Coahuila.

El fiscal señaló que por el momento no revelará el posible móvil del crimen, ya que aún se desarrollan diligencias dentro de la carpeta de investigación. Agregó que cualquier información podría entorpecer el proceso.

Finalmente, reiteró que, aunque Coahuila figura entre los estados con menor incidencia de feminicidios, cada caso representa una prioridad absoluta para las autoridades.

$!Silvia fue localizada sin vida en Monclova; la Fiscalía mantiene abierta la investigación para esclarecer el feminicidio.
Silvia fue localizada sin vida en Monclova; la Fiscalía mantiene abierta la investigación para esclarecer el feminicidio. REDES SOCIALES

“Para nosotros un solo feminicidio es demasiado. Nuestro compromiso es que quien atente contra la vida de una mujer enfrente la justicia”, afirmó.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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