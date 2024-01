Padres de gemelos que fallecieron en clínica del Magisterio de Saltillo interpondrán denuncia por negligencia

Sin embargo, no presentaban mejoría y el sábado 23 de diciembre los llevó nuevamente.

Uno de los bebés se broncoaspiró. “La clínica sí tiene pediatras, pero lo que a mí me sucedió el día sábado es que el pediatra en turno no estaba. Entonces, a las 4:40 horas que mis hijos ya estaban estables y que tenían que ser trasladados al Hospital Universitario, no localizaban al pediatra”.

Agrega: “Le hablaban y desviaba la llamada y es hasta las 6:20 que llega y los trasladan. Entonces ahí hubo un periodo de tiempo bastante considerable en el que pudieron haber trasladado a mis hijos aquí al Hospital Universitario, pero como no estaba, la médica de guardia no se podía mover de su lugar”.

Al lugar acudieron compañeros del magisterio.

La madre dijo que ya tuvieron contacto con el Secretario de Gobierno, Óscar Pimentel, quien les indicó que los van a apoyar con asesorías para que la situación se pueda resolver.

La madre comentó que buscarán justicia y que estos casos ya no se repitan.

Cabe mencionar que maestros de la Coalición Magisterial han denunciado desde hace diez años anomalías en las clínicas del magisterio, como la falta de medicamentos, personal e instrumentos.

En este caso, se indica que no contaban con incubadoras.

Ante esta situación realizarán una demanda y documentarán los casos de negligencia suscitados.