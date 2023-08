“ No mucho, es lo básico. Yo voy ligero porque son muchas subidas y bajadas. Hay algunas muy pronunciadas y mejor no cargar con lo que no hace falta cargar” , narró Pepe.

Respecto a la comida, mencionó que se está quedando en parques estatales donde hay espacios adaptados para acampar, mismos que son comúnmente utilizados por otros ecoturistas o montañistas.

Es ahí donde encuentra lugares para comprar comida o bien se encuentra con amistades que le acompañan por algún tramo de su recorrido.

También añadió que utiliza una aplicación llamada WarmShower, un servicio de hospitalidad gratuito para la comunidad ciclista en todo el mundo y a través de la cual encontró una familia que lo hospedó durante su estancia en San José.

Pepe recorre tramos de varios kilómetros entre poblados muy pequeños de algunos habitantes o ciudades globales como San Francisco.

“Lo máximo que he hecho es pedalear siete horas y media continuas, fueron 130 kilómetros, es mi récord. Ya no me acuerdo en qué tramo fue, fue hace varios días. Cuando te acostumbras ya pierdes la cuenta”, relató.

Agregó que hasta ahora no se siente agotado físicamente aunque en Suecia no entrenó ni se preparó de alguna manera especial para el recorrido, aunque utiliza la bicicleta para trasladarse en Malmö, la ciudad donde vive.

“El primer día es el más duro porque es el día en el que no estás tan bien entrenado todavía. Yo no entreno normalmente, esto me gusta hacerlo durante mis vacaciones. Allá no me gusta mucho viajar en bicicleta porque hace mucho frío, se me hace más exótico estar aquí”, contó.

Es precisamente San Francisco uno de los destinos que más tenía ganas de conocer por la presencia de empresas de talla internacional como Apple o Google en Silicon Valley “que están moldeando la época contemporánea”.

“Yo quería conocer Estados Unidos, no conocía. Tanto la naturaleza y cómo está la situación aquí, vivir unas cuantas semanas en este país que tiene tanta influencia en el mundo. En Suecia se habla mucho de la política de aquí y quería verla con mis propios ojos”, explicó Pepe.

No obstante mencionó que no descarta realizar ecoturismo en México en próximos años, aunque reconoció que no se ha informado de la mejor manera respecto cómo hacerlo o qué ruta tomar.

Contó además que durante su recorrido no ha tenido problemas con los conductores en las carreteras a pesar de que acostumbran a andar en automóvil.

“Los americanos no están acostumbrados a ver gente en bicicleta, pero por eso mismo he sentido un trato especial. La gente ha sido super cortés cuando te ven en bici porque rara vez ven a alguien en bici”, contó.

POR QUÉ HACERLO EN BICI Y NO EN OTRO MEDIO

Pepe Paredes mencionó que hacer el viaje en bicicleta no solo es más divertido, sino además es una forma de poner pausa a la vorágine de contenidos y ritmo de vida de la actualidad.

“Te da mucho tiempo para reflexionar. En la sociedad moderna estamos siempre sedentarios, estamos ocho horas al día sentados. Pero en bici te mueves y estás ejercitándote y eso hace que te sientas muy bien.

“Estás viviendo cada metro que te mueves, cada paisaje que ves va a ser la última vez que lo veas, vives mucho en el presente. Es una experiencia que no te da viajar en camión o en coche. Es además una experiencia sensorial, dijo Pepe.

Pepe está documentando y compartiendo su viaje a través de su cuenta de Instagram @joseparedesss y espera que si sus planes salen bien, estará llegando a Tijuana en dos semanas.