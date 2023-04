Persiste contaminación de Tupy en Saltillo; polvo negro invade muebles, coches y cocinas

A pesar de multas, comunicados y quejas de los vecinos, la presencia de un polvo negro no cesa en al menos cuatro colonias cercanas a la empresa

Por su parte, Adalberta Alonso, vecina de la calle Lago de Yuriria, mencionó que constantemente tiene que lavar su vehículo, su patio y sus cortinas, que declara, no le duran limpias ni una semana y están “grises y duras” por la presencia del residuo .

Los residentes del sector afirman que es constante la presencia de un residuo negro “ que no es tierra ni ceniza ”, “ por las noches parece neblina ”, “ es como fierro molido ” e incluso “brilla” cuando se acumula.

Añadió que la presencia del polvo negro le ha llevado al punto del hartazgo, pues además su hijo, quien recientemente tuvo una cirugía en los ojos, no puede estar en el domicilio de la colonia La Salle por la misma situación.

MEDIDAS QUE SE HAN IMPLEMENTADO

Los vecinos del sector mencionaron que se han organizado desde el año pasado para intentar solucionar el problema a través de grupos de WhatsApp nombrados como “Afectados de Tupy”.

No obstante, las soluciones no han llegado y de acuerdo a una de las entrevistadas, el tema recae en que la empresa no ha comprado filtros que reduzcan las emisiones.

El pasado 18 de marzo, VANGUARDIA realizó una encuesta en Facebook donde se le preguntó a la ciudadanía cuál era el olor más común en la ciudad, siendo Tupy una de las respuestas más repetidas.

Asimismo, VANGUARDIA publicó un semanario el pasado 28 de noviembre donde se informó que el problema existe al menos desde hace más de 10 años.

En ese mismo reportaje, se brindó el dato de que tras una queja ciudadana ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, se le aplicó a Tupy una multa por poco más de un millón 260 mil pesos.

Además, la empresa comunicó que cerró el área de Cubilote, vital en el proceso de fundición desde septiembre del año pasado, además de que cumple con la normativa estatal y federal en temas de medio ambiente.