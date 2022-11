Pese a negativas, talan árboles de plaza pública en Arteaga para construir Banco del Bienestar

Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

“Se trata de un ecocidio, fuimos a pedir que no realizaran esta obra, pero el municipio nos dijo que es una obra federal y no pueden hacer nada, además nos dijeron que supuestamente realizaron reuniones con gente de la colonia, pero yo vivo enfrente de la zona y nunca nadie me vino a preguntar, esto es falso”, manifestó uno de los afectados.

Ahora bien, señaló, “había mucho terreno sobre la carretera federal y se les ocurrió venir a destruir el área verde que le pertenece a los niños”.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: exhiben a conductor que atropelló a perrito en colonia San Ramón (video)

Otros vecinos comentaron que la noche previa al día de la tala de árboles, acudieron unas personas a cercar el área, sin permiso previo de los colonos.

“Aprovecharon muy bien el día del puente para que nadie los viera, la plaza ya está talada, lo que nosotros nos preguntamos es por qué tomaron un área verde que es la única que tenemos en nuestra colonia y que además nosotros mismos cuidábamos.

“Nosotros plantamos los árboles, los regábamos, el municipio nunca le metió mano”, manifestaron.

La construcción del Banco del Bienestar se encuentra sobre la calle Éxodo y David en aquella colonia.